Керівники оборонних відомств країн-членів НАТО у травні обговорять війну в Україні

За інформацією прес-служби Північноатлантичного Алянсу, Військовий комітет планує провести 5 сесій, головною з яких буде питання підтримки України з боку НАТО та союзників.

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Засідання Військового комітету та вищого військового органу НАТО планується на 10 травня у Брюсселі. Про це 26 квітня повідомляє пресслужба НАТО.

"Засідання Військового комітету НАТО при начальниках штабів оборони дозволить 32 начальникам Генштабів та їх запрошеним колегам зі Швеції зустрітися та обговорити питання, що мають стратегічне значення для Альянсу", — зазначено на офіційному сайті оборонного відомства.

До обговорення питань у рамках засідання керівництва Альянсу будуть залучені також верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі та верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з трансформації генерал Філіп Лавінь.

Також відомо, що на засіданні головуватиме голова Військового комітету адмірал Роб Бауер, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до Військового комітету на першому засіданні для обговорення питань щодо війни в Україні та ключових пріоритетів та завдань Альянсу.

На засіданні планується розглянути питання:

На першому засіданні – війни на території України, ситуацію на місцях та подальшу підтримку України з боку НАТО;

На другому засіданні посилення сил і засобів стримування та оборони Альянсу напередодні рішень Вільнюського саміту та після нього;

На третьому та четвертому – вказівки та рекомендації Військового комітету з розбудови оборонних сил НАТО.

Нагадаємо, що 20 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що бачить майбутнє України в НАТО і готовий до обговорення членства України вже у липні поточного року. Проте, за його словами, змістовну дискусію можна буде вести лише після перемоги Києва.

Також, 24 квітня президент України Володимир Зеленський у ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас заявив, що Північноатлантичному Альянсу настав час ухвалити амбітні рішення щодо України.