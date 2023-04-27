Google обновил снимки Мариуполя со спутника: на фото видны разрушения "Азовстали" и Драмтеатра

Спутники запечатлели надпись "Дети" возле Драмтеатра, куда прилетали авиабомбы. Сервис показал центр помощи от "Единой Россия" и огромные очереди местных жителей за гуманитарной помощью.

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Приложения Google Earth и Google Maps показали спутниковые снимки разрушенного Мариуполя. На них можно увидеть последствия боевых действий в городе.

Последний раз карта Мариуполя обновлялась до полномасштабной войны с РФ — в июне 2021 года. В центральной части города видны разрушенные здания — Драмтеатр, на который скидывали авиабомбы, ледовый каток и прилегающие музеи.

Спутники уловили надпись "Дети" возле театра, ее сделали в марте прошлого года для обозначения укрытия для многих семей жителей города. На многих участках можно разглядеть воронки от артиллерийских снарядов.

Google Earth показывает бывший магазин Metro на западе Мариуполя. Оккупанты переоборудовали помещение супермаркета в так называемый центр помощи от российской партии "Единая Россия". В обновлении от 2023 года возле него видны очереди местных жителей за гуманитарной помощью.

"Азовсталь" в Google Earth: как выглядит разрушенный завод?

Металлургическое предприятие "Азовсталь" пережил непрерывные удары авиации ВС РФ в течение месяца. Украинские военные отбивали осаду завода россиян 2 месяца.

Снимки запечатлели сам завод и блокпост на мосту через железную дорогу возле него.

Разрушенный завод "Азовсталь" на картах Google

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обратил внимание на новые массовые захоронения после проработки карт всех кладбищ. Новые секторы захоронений нашли на Новотроицком кладбище.

"Секторы по размеру визуально больше братских могил возле с. Виноградное или с. Мангуш. Возвращаясь к истории оккупации, Новотроицкое кладбище было достаточно долгое время (приблизительно к середине июля) закрыто и под контролем оккупантов. Кого похоронили и в какой период — неизвестно", — подчеркнул он.

В эфире "Настоящего времени" советник мэра рассказал о 25 тысяч человек, которых похоронили на всех кладбищах Мариуполя.

"В Старом Крыму шло захоронение методом сэндвича. Как в Бабьем Яру в свое время нацисты хоронили: слой тел, потом земля, потом снова слой тел. Поэтому сказать сколько – это просто с потолка взять цифры", — заявил он.

Стоит подчеркнуть, что на снимках Google Earth отсутствует микрорайон Невский, куда приезжал президент России Владимир Путин в марте 2023 года.

Напомним, что горсовет Мариуполя 24 апреля показывал фото из оккупированного города, на которых четко виден масштаб разрушений. Захватчики разрушили более 1300 зданий.

Андрющенко 19 апреля говорил, что российские власти дают команды красить дома в Мариуполе с внешней стороны. Таким образом оккупанты формируют ошибочное представление о "восстановлении" города.