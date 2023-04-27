Google оновив супутникові знімки Маріуполя: на фото видно руйнування "Азовсталі" та Драмтеатру

Супутники зняли надпис "Діти" біля Драмтеатру, куди прилітали авіабомби. Сервіс показав центр допомоги від "Єдиної Росії" та величезні черги місцевих жителів за гуманітаркою.

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Програми Google Earth та Google Maps показали супутникові знімки зруйнованого Маріуполя. На них можна побачити наслідки бойових дій у місті.

Востаннє карта Маріуполя оновлювалася до повномасштабної війни з РФ — у червні 2021 року. У центральній частині міста видно зруйновані будівлі — Драмтеатр, на який скидали авіабомби, льодову ковзанку та прилеглі музеї.

Супутники вловили надпис "Діти" біля театру, його зробили в березні минулого року для позначення укриття для багатьох сімей мешканців міста. На багатьох ділянках можна розглянути вирви від артилерійських снарядів.

Google Earth показує колишній магазин Metro на заході Маріуполя. Окупанти переобладнали приміщення супермаркету на так званий центр допомоги від російської партії "Єдина Росія". В оновленні від 2023 року біля нього видно черги місцевих жителів за гуманітарною допомогою.

"Азовсталь" у Google Earth: який вигляд має зруйнований завод?

Металургійне підприємство "Азовсталь" пережило безперервні удари авіації ЗС РФ протягом місяця. Українські військові відбивали облогу заводу росіян 2 місяці.

Знімки зняли сам завод і блокпост на мосту через залізницю біля нього.

Зруйнований завод "Азовсталь" на картах Google

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко звернув увагу на нові масові поховання після аналізу карт усіх кладовищ. Нові сектори поховань знайшли на Новотроїцькому цвинтарі.

"Сектори за розміром візуально більші за братські могили біля с. Виноградне або с. Мангуш. Повертаючись до історії окупації, Новотроїцький цвинтар був досить довгий час (приблизно до середини липня) закритий і під контролем окупантів. Кого поховали та в який період — невідомо", — наголосив він.

В ефірі каналу "Настоящее времяі" радник мера розповів про 25 тисяч людей, яких поховали на всіх кладовищах Маріуполя.

"У Старому Криму йшло поховання методом сендвіча. Як у Бабиному Яру свого часу нацисти ховали: пласт тіл, потім земля, потім знову пласт тіл. Тому сказати скільки — це просто зі стелі взяти цифри", — заявив він.

Варто наголосити, що на знімках Google Earth відсутній мікрорайон Невський, куди приїжджав президент Росії Володимир Путін у березні 2023 року.

Нагадаємо, що міськрада Маріуполя 24 квітня показувала фото з окупованого міста, на яких чітко видно масштаб руйнувань. Загарбники зруйнували понад 1300 будівель.

Андрющенко 19 квітня говорив, що російська влада дає команди фарбувати будинки в Маріуполі із зовнішнього боку. Так окупанти формують помилкове уявлення про "відновлення" міста.