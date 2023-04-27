Подготовка к контрнаступлению: россияне в Крыму откроют более 80 пунктов досмотра, — ISW

Аналитики увидели, что российские войска 25 апреля перебросили бронетехнику и артиллерийские системы с территории оккупированного Крыма в неопределенный район вероятно с целью поддержки наступления РФ в Донецкой области.

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Сейчас российские чиновники озабочены наращиванием усиленных мер по обеспечению безопасности и улучшения качества наземных линий коммуникаций через Керченский пролив в Крым, готовясь к потенциальному контрнаступлению украинской армии. Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 26 апреля.

Американские аналитики отмечают, что 26 апреля глава "Росавтодора" Никита Храпов заявил о том, что строители завершили сложные этапы восстановительных работ на железнодорожном участке Керченского моста и отметил, что движение по мосту будет восстановлено уже в мае.

В тот же день представители Минтранса РФ сообщили, что к 28 апреля на подъездах к Керченскому мосту будет открыта работа более чем 80 пунктов досмотра. Аналитики сообщают, что изучили спутниковые снимки в регионе и обратили внимание на то, что российские войска 25 апреля перебросили бронетехнику и артиллерийские системы с территории оккупированного Крыма в неопределенный район.

"Российские военные могли перебросить военную технику для поддержки текущих российских наступательных операций в Донецкой области или на других участках фронта, готовясь к возможному контрнаступлению Украины", — объясняют исследователи в ISW.

Эксперты приводят в пример военный склад возле Тургенева, расположенный в 21 километре северо-восточнее Джанкоя, на котором были расположены танки, боевые бронированные машины и артиллерийские системы.

Напомним, неделю назад, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес спрогнозировал, что украинские войска смогут изолировать временно оккупированный Крым, что поможет обеспечить победу Киева в 2023 году.

Уже в начале апреля аналитики Института изучения войны отметили, что российские оккупанты начали выводить технику из временно оккупированного Крыма и передислоцировать ее на другие захваченные территории на юге Украины, опасаясь контрнаступления ВСУ.