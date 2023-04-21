"Это начало конца для россиян в Крыму", – генерал США о контрнаступлении ВСУ

По мнению экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, Киев может победить Россию еще в 2023 году. Для этого необходимы лишь достаточные поставки вооружения от западных союзников.

Related video

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже через несколько недель. Основной задачей украинских военных будет изоляция временно оккупированного россиянами Крыма. Таким прогнозом поделился бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес, сообщает DW.

Генерал считает, что украинские войска могут попытаться пробить оборону ВС РФ на узком участке южного фронта. После этого защитники Украины могут достичь Азовского моря, перерезать сухопутный коридор России на полуостров и начать его изоляцию.

Ходжес добавил, что украинские бойцы могут бить по важным объектам российских оккупантов в Крыму с помощью HIMARS и другого высокоточного дальнобойного оружия.

"Это начало конца для россиян в Крыму", – подчеркнул генерал.

По его словам, если Украина сможет успешно реализовать этот план, то она одержит победу в войне против РФ еще до конца 2023 года. Но ключевым условием для этого являются поставки необходимого оружия западными партнерами.

Деоккупация Крыма

17 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью NV, что деоккупация всех украинских территорий проводится постепенно, и в планы украинских защитников входит Крым.

"У меня еще есть промежуток времени. У нас все идет по графику. Давайте посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время. К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос: не потому, что не знаю, а потому, что это будет дикость, если я это сейчас сделаю — раскрою замысел россиянам. Это удивительно будет. Будет быстро", — сказал глава ГУР МО.

По мнению экс-представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, озвученному 16 апреля в эфире национального телемарафона, Украина может начать освобождать Крымский полуостров от российских оккупантов уже сейчас.

"Сейчас необходимо изолировать Крым от России. Возможно, уничтожить военную базу в Севастополе. Эти шаги крайне усложнят использование Крыма как военной площадки и изолируют его от российской поддержки. Я думаю, что этого можно достичь. Это Украина может сделать уже сейчас. А работа по полному контролю над Крымом может состояться через некоторое время", — отметил Волкер.

Заведующий кафедрой ВМС Национального университета обороны Украины Степан Якимяк 15 апреля в эфире программы "Суспільне. Спротив" выразил уверенность, что Черноморский флот России покинет Крымский полуостров в случае проведения контрнаступления Сил обороны Украины.

"Эвакуация самого себя: всего флота, кораблей, сил и средств. И самое главное — это попытка украсть нашу собственность из Крыма. Опыт показывает, что мы можем вспомнить Вторую мировую войну. Так это и происходило", — сказал Якимяк.

Напомним, 21 апреля народный депутат Александр Качура рассказал, что по всему Крыму роют окопы и активно готовятся к обороне. Так называемое российское "руководство" и военное командование постепенно покидают Крым, но убеждают простых граждан оставаться на местах.

Также 17 апреля Центр национального сопротивления сообщил, что российские оккупанты начали устанавливать дополнительные камеры видеонаблюдения во временно оккупированном Крыму для обнаружения партизан. По информации крымского подполья, у местного "нелояльного" к России населения оккупанты стали усиленно проверять мобильные телефоны.