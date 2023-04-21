"Це початок кінця для росіян у Криму", — генерал США про контрнаступ ЗСУ

На думку екскомандувача армією США в Європі Бена Ходжеса, Київ може перемогти Росію ще 2023 року. Для цього потрібні лише достатні поставки озброєння від західних союзників.

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Контрнаступ Збройних сил України може розпочатися вже за кілька тижнів. Основним завданням українських військових буде ізоляція тимчасово окупованого росіянами Криму. Таким прогнозом поділився колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Ходжес, повідомляє DW.

Генерал вважає, що українські війська можуть спробувати пробити оборону ЗС РФ на вузькій ділянці південного фронту. Після цього захисники України можуть досягти Азовського моря, перерізати сухопутний коридор Росії на півострів та розпочати його ізоляцію.

Ходжес додав, що українські бійці можуть бити по важливих об'єктах російських окупантів у Криму за допомогою HIMARS та іншої високоточної далекобійної зброї.

"Це початок кінця для росіян у Криму", – наголосив генерал.

За його словами, якщо Україна зможе успішно реалізувати цей план, то вона здобуде перемогу у війні проти РФ ще до кінця 2023 року. Але ключовою умовою для цього є постачання необхідної зброї західними партнерами.

Деокупація Криму

17 квітня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв'ю NV, що деокупація всіх українських територій проводиться поступово, і до планів українських захисників входить Крим.

"У нас все йде за графіком. Подивімося, як розвиватимуться події найближчим часом. На жаль, я не можу відповісти на ваше запитання: не тому, що не знаю, а тому, що це буде дикість, якщо я це зараз зроблю — розкрию задум росіянам. Це дивовижно буде. Буде швидко", — сказав глава ГУР МО.

На думку експредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера, яку він озвучив 16 квітня в ефірі національного телемарафону, Україна може почати звільняти Кримський півострів від російських окупантів вже зараз.

"Зараз необхідно ізолювати Крим від Росії. Можливо, знищити військову базу в Севастополі. Ці кроки вкрай ускладнять використання Криму як військового майданчика та ізолюють його від російської підтримки. Я думаю, що цього можна досягти. Це Україна може зробити вже зараз. А робота по повному контролю над Кримом може відбутися через деякий час", — зазначив Волкер.

Завідувач кафедри ВМС Національного університету оборони України Степан Яким'як 15 квітня в ефірі програми "Суспільне. Спротив" висловив упевненість, що Чорноморський флот Росії залишить Кримський півострів у разі проведення контрнаступу Сил оборони України.

"Евакуація самого себе: всього флоту, кораблів, сил і засобів. І найголовніше — це спроба вкрасти нашу власність із Криму. Досвід показує, що ми можемо згадати Другу світову війну. Так це й відбувалося", — сказав Яким'як.

Нагадаємо, 21 квітня народний депутат Олександр Качура розповів, що по всьому Криму риють окопи та активно готуються до оборони. Так зване російське "керівництво" та військове командування поступово залишають Крим, але переконують простих громадян залишатися на місцях.

Також 17 квітня Центр національного спротиву повідомив, що російські окупанти почали встановлювати додаткові камери відеоспостереження у тимчасово окупованому Криму для виявлення партизанів. За інформацією кримського підпілля, у місцевого "нелояльного" до Росії населення окупанти почали посилено перевіряти мобільні телефони.