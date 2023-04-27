Підготовка до контрнаступу: росіяни в Криму відкриють понад 80 пунктів огляду, — ISW

Аналітики побачили, що російські війська 25 квітня перекинули бронетехніку та артилерійські системи з території окупованого Криму до невизначеного району, ймовірно, з метою підтримки наступу РФ у Донецькій області.

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Наразі російські чиновники стурбовані нарощуванням посилених заходів щодо забезпечення безпеки та покращення якості наземних ліній комунікацій через Керченську протоку до Криму, готуючись до потенційного контрнаступу української армії. Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 26 квітня.

Американські аналітики зазначають, що 26 квітня голова "Росавтодору" Микита Храпов заявив про те, що будівельники завершили складні етапи відновлювальних робіт на залізничній ділянці Керченського мосту і зазначив, що рух мостом буде відновлено вже в травні.

У той же день представники Мінтрансу РФ повідомили, що до 28 квітня на під'їздах до Керченського мосту буде відкрито роботу більш ніж 80 пунктів огляду. Аналітики повідомляють, що вивчили супутникові знімки в регіоні та звернули увагу на те, що російські війська 25 квітня перекинули бронетехніку та артилерійські системи з території окупованого Криму до невизначеного району.

"Російські військові могли перекинути військову техніку для підтримки поточних російських наступальних операцій на Донеччині або на інших ділянках фронту, готуючись до можливого контрнаступу України", — пояснюють дослідники з ISW.

Експерти наводять як приклад військовий склад біля Тургенєва, розташований за 21 кілометр на північний схід від Джанкоя, на якому були розміщені російські танки, бойові броньовані машини та артилерійські системи.

Нагадаємо, тиждень тому колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес спрогнозував, що українські війська зможуть ізолювати тимчасово окупований Крим, що допоможе забезпечити перемогу Києва у 2023 році.

Вже на початку квітня аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російські окупанти почали виводити техніку з тимчасово окупованого Криму та передислокувати її на інші захоплені території на півдні України, побоюючись контрнаступу ЗСУ.