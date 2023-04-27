"Чтобы зрители верили": СМИ рассказали, как РосТВ работает на оккупированных территориях Украины (фото)

Контент новостей телеканалов, часть из которых связывают с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, мало чем отличается от выпусков обычного регионального медиа РФ, а радиостанции крутят исключительно российскую музыку — песни группы "Любэ", Олега Газманова или Шамана.

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Российские СМИ начали появляться на захваченных РФ украинских территориях еще в 2014 году. После 24 февраля 2022 их количество заметно возросло. Из-за перебоев с интернетом на оккупированных территориях в большинстве своем работает российское телевидение, цель которого убедить местное население в правильности действий РФ и неправильности — украинской власти. В основном это телеканалы, по меньшей мере, потому, что интернет на аннексированных территориях работает с перебоями. Издание "Верстка" выяснило, кто возглавляет новые телеканалы и кто на них работает.

"Круто было бы, чтобы Донецк вернулся в состав Украины"

В мае 2021 года на украинском ютуб-канале "Национальная платформа восстановления и единства" вышел сюжет о студентке-отличнице мариупольского филфака. 19-летняя Ксения Мисюревич совмещала обучение с работой на "Мариупольском телевидении" — главном городском украиноязычном телеканале, где была ведущей утренних программ.

Тогда девушка рассказала, что после оккупации Донецка, ее заветная мечта, чтобы он вернулся в состав Украины. Мариупольское телевидение, где работала Ксения, прекратило вещание в начале марта 2022 года, когда из-за постоянных обстрелов город остался без электроснабжения.

Первые месяцы полномасштабного вторжения ВС РФ Ксения, по ее словам, провела дома в родном Кировском. Выяснилось, что ее отец пошел воевать против Украины и погиб на фронте.

После оккупации Мариуполя девушка вернулась в город и пошла работать на новый телеканал под названием "Мариуполь 24" со слоганом "Первый освобожденный". Там она принялась создавать сюжеты о том, как оживает город под российским руководством.

Ксения рассказала, что испытала хейт со стороны украинцев, но ей нравится заводить "новые знакомства" и развиваться в профессии, и поэтому ей "глубоко наплевать" на критику уехавших.

Задача настраивать людей на положительный лад

После оккупации Мариуполя "отчаянные телевизионщики", не захотевшие уезжать из города, запустили новый телеканал. Для работы "Мариуполя 24" они вывезли из сгоревших офисов уцелевшую мебель и технику, а первые выпуски, по их словам, писали на камеры видеонаблюдения.

Шефство над редакцией взяли журналисты телеканала "Санкт-Петербург" и его гендиректор Александр Малькевич. В начале сентября он в камуфляжном костюме и с надписью Z на футболке приехал в студию "Мариуполя 24" и записал видео с Ксенией, которую представил как "новое лицо Мариуполя".

Через месяц в офисе "Мариуполя 24" появились 19 новых окон, и Ксения начала записывать подводки уже на их фоне.

Телеканал начал рассказывать о гуманитарной помощи, оказываемой Россией, о том, как город возвращается к жизни в "ДНР", об "оккупации" Украины, о сводках Минобороны РФ, о российских пельменях и т.д.

Ксения рассказала журналистам, что "Мариуполь 24" и горловский телеканал 6ТВ работают в связке с донецким телеканалом "Первый республиканский", имеют общие планерки и согласовывают с руководителями по холдингу свои сюжеты.

Ксения Мисюревич – журналистка пророссийского телеканала "Мариуполь 24".

Девушка говорит, что получает угрозы из-за работы на оккупантов, но все равно не жалеет, что вернулась в город.

"Я просто устала бегать. Я не хочу никуда ехать, слушать никого. Я хочу жить дома — на своей земле, в Мариуполе, Донецке, Донбассе, и мне все уже не важно. Сейчас я стараюсь практически не углубляться в эти новости, в эту политику... я уже устала от всего. Я хочу жить, заниматься своим любимым делом, ездить на съемки, сидеть в студии и общаться с людьми", — сказала девушка.

Она добавила, что ее миссия — "настраивать людей на позитивный лад".

Малькевич имеет связи с Пригожиным

При участии гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича также заработали телеканалы в Запорожской ("ЗаTV") и Херсонской ("Таврия") областях. От имени своего "Фонда развития новых медиа" Малькевич оказывает гуманитарную помощь СМИ — в целом закупает для них компьютеры.

За пределами публичного образа медиаменеджера, Малькевича знают как одного из приближенных людей главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В 2019 году сотрудников "Фонда защиты национальных ценностей" задержали в Ливии. Им выдвинули подозрение за попытку вмешиваться в выборы. Установлено, что группа политтехнологов фонда проводила в Ливии уличные и телефонные опросы об участии сына Каддафи в возможных выборах и отношение ливийцев к этому.

Сам Малькевич в разговорах с другими журналистами свою причастность к структурам Пригожина отрицает.

Один из собеседников "Верстки" говорит, что не удивился появлению Малькевича на оккупированных территориях Украины, поскольку у него уже есть опыт перезапуска телевещания в Омской и Новгородской областях РФ и в Карачаево-Черкесской Республике.

"У него есть представление о том, как строить телик так, чтобы не оскорбить власть", — добавляет источник.

"Воспитанки" Малькевича

Во время оккупации Херсона Малькевич работал заведующим кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского государственного университета. Он также возглавил херсонское отделение Союза журналистов и собственную медиашколу. Лучшим выпускникам он обещал трудоустройство в СМИ, где "креативно и ярко будут доносить до жителей области правдивую информацию".

Выпускницей этой медиашколы стала 16-летняя Владислава Луговская. Школьница трудоустроилась на местный телеканал "Таврия". В октябре, во время боев за Херсон, она с другими журналистами, работавшими на росСМИ, эвакуировалась из города, а по дороге попала под обстрел и получила сквозные ранения в область груди и живота.

Девушка доехала в Крым, а затем переехала в Москву, где стала выступать в эфирах крупных российских СМИ, как лицо херсонской журналистики, пострадавшей от действий ВСУ. По словам Влады, находясь в Москве, она продолжает работу с "Таврией" и снимает сюжеты с прифронтовых регионов о героизме российских военных.

Помимо этого девушка завела телеграмм-канал, в котором проигрывает свод с фронта от российских военныхкоров, называет украинских защитников "укронацистами", "наркоманами" и "фашистами", оккупированные территории — "освобожденными", а украинцев — "х*хлами" и " обезьянами".

Власти Луговской — работница пророссийского телеканала "Таврия"

В марте 2023 года Влада Луговская получила из рук Владимира Путина орден Мужества и записала ролик с благодарностью президенту страны-агрессорки, сказав, что без него, "не было бы того патриотизма и той искренности, которая сейчас находится на освобожденных территориях".

Родители, сообщила девушка, полностью поддерживают ее, а связи с бывшими друзьями из Херсона ей пришлось разорвать.

"Там люди решили, что я для них умерла. Когда мы под обстрел даже попали, они мне писали: "Как жаль, что ты не умерла!" — сказала Бутковская.

Еще одна "воспитательница" Малькевича — 17-летняя Мирослава Бутенко из Мелитополя, которая в свое время вела концерт в честь присоединения Запорожья к России. На нее обратили внимание местные журналисты и предложили ей работу в новом СМИ. Так она стала "журналисткой-блогеркой" запорожского телеканала "ЗаТВ".

Она снимает репортажи о выдаче гуманитарной помощи, о патриотических молодежных проектах, концертах и конференциях в России, ходит в магазины и аптеки Запорожской области с "ревизией" относительно ценового регулирования.

Параллельно на своем авторском телеграмм-канале Мирослава комментирует состоявшиеся в мире новости, рассказывает о "массированных ударах" ВС РФ по "украинским боевикам" и о том, что "ужасные потери ВСУ, компенсируются мобилизацией подростков".

"После выступления ко мне подошел молодой человек и спросил: "А ты не боишься так говорить открыто? А если придет Украина — что ты будешь делать?". А что же я действительно буду делать? Бежать, наверное? Так бы я ответила, если бы не была уверена, что Россия здесь навсегда. Меня поражают люди, которые продолжают думать, что мы еще не являемся полноценной частью России. Проснитесь! Осмотритесь вокруг, вы теперь часть России. Украины больше нет с нами и никогда не будет!", — сказала Мирослава.

"Галопом по кропам" и фантазии о регионах-донорах

На временно оккупированных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей российские телеканалы появились не сразу. До августа 2022 года вещание вели только российские федеральные СМ и телеканал "Юнион" из Донецка, созданный еще в 2001 году, и который после оккупации Донецка перешедший работать на Россию. В основном "Юнион" выпускает новости о боевых действиях, "героях войны" и об "экономических успехах ДНР".

Херсонский телеканал "Таврия" начал вещание с 15 августа. Оккупанты захватили студию и оборудование местного филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Сначала его возглавил Исмаил Абдуллаев, экс-гендиректор телеканала в оккупированной Донецкой области — "Оплот ТВ". До освобождения Херсона "Таврия" работала из областного центра, а затем перебазировалась в оккупированный Геническ.

Контент похож на "Мариуполь 24": аннексированные территории — "освобождены", украинские военные — "боевики", а российские — "освободители".

Запорожский канал "ЗаТВ" начал вещание на несколько дней раньше "Таврии" — 1 августа. Он базируется в Мелитополе — "временной столице Запорожской области".

И херсонский, и запорожский телеканал сейчас зарегистрированы как автономные некоммерческие организации, чтобы скрывать от публики свои денежные потоки и инвесторов.

Оба телеканала имеют собственный радиоэфир и создавались на материальной базе украинских телерадиокомпаний, до войны работавших на территории Мелитополя и Херсона.

Новостной контент "Таврии" и "ЗаТВ" мало чем отличается от выпусков обычного российского регионального телеканала. Кроме новостей, сетки обоих каналов наполняют разнообразными сериалами, комедиями, передачами в стиле телеканала Discovery, рассказами о семьях, пострадавших от украинских обстрелов еще до 2022 года. А радиостанция "ЗаТВ" крутит исключительно российскую музыку — песни группы "Любэ", Олега Газманова или Шамана.

Единственный телеканал, вещающий на оккупированной Луганщине, — "Луганск 24", принадлежит именно властям "республики" как "государственное специализированное унитарное предприятие ЛНР". Телеканал полноценно работает с осени 2014 года и запускался на базе оборудования, которое захватили у украинских телеканалов – Ирта и ЛКТ. "Фишкой" луганского телевидения стали ежедневные антиукраинские "спецпроекты" под названием "Галопом по кропам" и "Е вопросы".

Там также есть новости из Украины — "ежедневная тотальная истерия, безумие и просто самоуничтожение" и ток-шоу, где постоянно говорят о предстоящем поражении Украины и о том, как в будущем ЛНР станет "регионом-донором" в РФ.

Люди предпочитают украинский продукт

Основной проблемой развития местных пророссийских медиа на оккупированных территориях Украины собеседники "Верстки" называют "конкуренцию со стороны украинских СМИ".

По их словам, в местных заведениях, когда туда приходит кто-то из "руководства" или симпатиков РФ, сразу переключают украинские телеканалы на российские, а когда тот человек выходит — сразу включают украинское. По их словам, это "типичная картинка" не только для Запорожской и Херсонской областей, но и для захваченных в 2022 году населенных пунктов Донбасса.

Многим местным жителям захваченных Россией территорий удается по-прежнему смотреть украинские каналы благодаря спутниковой связи. Об этом, например, в интервью "Новостям Приазовья" рассказывала жительница Родов Запорожской области. Впрочем, доступ к спутниковому телевидению на оккупированных территориях есть не у всех.

Как говорит украинский медиаэксперт Отар Довженко, на сегодняшний день нет никакого достоверного исследования медиапотребления на оккупированных территориях, из-за чего объективно оценить популярность пророссийских или проукраинских каналов практически невозможно. Он считает, что даже если бы провели такое исследование, оно было бы ошибочным.

"Люди в военное время, да еще и в оккупации, склонны говорить не то, что думают и делают на самом деле, а то, что считают безопасным. К тому же есть разные оккупированные территории: некоторые достались оккупантам почти без боя и там мало разрушений, а у других людей не до телевидения", — сказал Довженко.

Он добавил, что в целом сейчас люди предпочитают телеграм-каналы.

Нехватка кадров

Собеседники "Верстки" в двух российских региональных телекомпаниях рассказали о нехватке кадров, поскольку профессиональные журналисты не спешат уезжать из регионов России в захваченный Геническ, Мариуполь и Мелитополь, хотя 9 лет назад охотно ехали в Крым.

"Сейчас нет ни желающих ехать на "новые территории", ни тех, кто зовет туда. Никто не понимает, эта работа надолго. Зато все понимают, что там стреляют. Если бы был хоть какой-то рекрутинг — даже при таких условиях, наверное, нашлись. бы отчаянные", — сказал собеседник издания.

"Репортеры без границ" со ссылкой на собственные источники сообщали, что телевизионщиков на оккупированные территории привлекают деньгами. Россиянам предлагают 150-200 тысяч рублей в месяц, а местным жителям – около 30 тысяч рублей.

Александр Малькевич и Общественная палата, членом которой он является, отрицают, что телеканалам не хватает сотрудников, но не скрывают, что на работу выходят выпускники курсов самого Малькевича.

Методички, что и как писать

Как рассказывают донбасские журналисты, вместе с запуском новых медиа власти рассылали так называемые методички о том, что следует печатать и в какой тональности.

"[До осени] все медиа начали подчиняться так называемому "министерству информации". В тот период им сбрасывали методички о том, что писать. Я видел эти файлы, где описывалось, куда ездит Захарченко, потом Пушилин, сколько с ним едет камер, кто из газет, в котором СМИ должен быть материал, который должен выходить в интернете", — рассказал шеф-редактор телеканала украинского иновещания "Фридом" Алексей Мацука, ранее работавший в Донецке.

В 2015 году "Реальная газета" Андрея Дихтяренко получила копии этих методик. Они составлялись раз в неделю и содержали заранее прописанные заглавия, спикеров, их комментарии и основные положения. По словам Дихтяренко, в Луганске за распространение таких методик отвечал российско-украинский политтехнолог Вячеслав Матвеев.

"Я сейчас слежу за этим уже девятый год и вижу, что принципы их работы не меняются: те же темы, те же эксперты, антиукраинская пропаганда, фейки, информационные кампании, обработка местного населения тезисами "Россия друг", "Россия нас спасает", "Украинцы враги", — говорит Андрей Дихтяренко.

Журналисты мечтают о возвращении

Некоторые покинувшие город журналисты из Мариуполя хотят вернуться назад. Дончанин Николай Осиченко — президент телеканала "Мариупольское телевидение", покинувший город в марте, сетует, что коллеги пошли работать на оккупантов, забыв обо всем, что они натворили.

"Мне очень больно от того, что эти люди полностью перечеркнули свою жизнь за те жалкие десятки тысяч рублей, которые они получают", — написал он.

Николай Осипенко – президент телеканала "Мариупольское телевидение".

Также Николай Осиченко добавил, что у тех единиц мариупольских журналистов, которые прославляют с экранов "русский мир", нет совести и забыли о "весенних зверствах России".

Осиченко рассказал "Верстке", что намерен вернуться в город после его освобождения — и не прочь восстанавливать телевидение не только в Мариуполе, но и в Донецке, где он жил и работал до 2014 года.

"Жаль, более ста тысяч зрителей мы уже не воскресим. Но всегда будем помнить и вспоминать о них в эфирах, обещаю. И всегда будем называть вещи своими именами, тоже обещаю: убийц — убийцами, предателей — предателями, трусов — трусами, армию РФ — военными преступниками", — сказал Осиченко 5 марта 2023 года, когда "Мариупольскому телевидению" должно было исполниться 26 лет.

К экс-коллегам, которые пошли работать в новые медиа, Осиченко испытывает "родительскую жалость". Медиаменеджер вспоминает Ксению Мисюревич, работающую сейчас на пророссийском "Мариуполе 24". По его словам, он заметил ее, когда преподавал журналистику в Мариупольском государственном университете и пригласил ее на кастинг.

"Ксюша имела шикарный украинский язык, и она никогда раньше не говорила, что хотела бы, чтобы ДНР или ЛНР стали российскими. Сейчас Ксюшу мне жаль, потому что она юная и сделала сложный выбор. Работая с ней до войны, я готовился, что уже через два-три года она поедет покорять Киев, и был уверен, что именно туда ей и дорога с ее талантом. Ее ждало большое будущее. Думаю, и она понимала это тоже", — сказал Николай Осиченко.

Напомним, что телерадиостудия Минобороны Украины получила спутниковую лицензию под логотипом "Армия ТВ".

Ведущий протрамповского канала Fox News Такер Карлсон покидает канал. Информация об этом появилась через несколько дней после того, как компания Fox News урегулировала иск Dominion Voting Systems о клевете на сумму 787,5 миллиона долларов.