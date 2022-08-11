Пропагандист из "ДНР" возглавил созданный в оккупированном Херсоне телеканал "Таврия"

Ранее Исмаил Абдуллаев занимал должность директора пропагандистской телекомпании "Оплот" в Донецке. По информации местных журналистов, в Херсоне он поменял имя на "Владимир".

56-летний Исмаил Абдуллаев возглавил созданный оккупантами в Херсоне телеканал "Таврия". Об этом сообщает местное украинское издание "Мост".

До этого Абдуллаев занимал должность директора пропагандистской телекомпании "Оплот" в Донецке.

Как пишут журналисты, в Херсоне мужчина изменил имя на "Владимир". Именно так о нем упоминается в Telegram-канале новосозданной "Таврии".

[ + – ] Telegram-канал телеканала "Таврия" в Херсоне.

Информация об Исмаиле Абдуллаеве есть на сайте "Миротворец". Здесь также есть страница о его сыне – 25-летнем Владимире Исмаиловиче Абдуллаеве, проживающем в Донецке. В частности, указано, что он находится в так называемом "резерве Молодежного парламента ДНР". Кроме этого, он является администратором доменного имени телеканала OPLOT.TV.

[ + – ] Информация о сыне Исмаила Абдуллаева Владимире на сайте "Миротворец".

Как пишут журналисты, Исмаила "Владимира" Абдуллаева возглавить херсонский телеканал оккупанты пригласили неспроста. Очевидно, что у него уже есть такой "опыт" создания пропагандистского медиа с нуля. Издание уточняет, что в Донецке он как раз запускал работу "Оплот ТВ" и может повторить это в захваченном южном регионе Украины.

Обе телекомпании – и "Оплот ТВ" в Донецке, и теперь "Таврия" в Херсоне – создавались на технической базе прежних украинских телеканалов. Для "Оплота" использовали телеканалы "Донбасс" и "Первый муниципальный", а для "Таврии" – ТРК "Скифия", которая является региональным филиалом "Суспільного".

До 2018 года фактическими собственниками "Оплот ТВ" были главарь донецких боевиков Александр Захарченко и его ближайший подельник Александр "Ташкент" Тимофеев, которого на днях суд в Москве приговорил к 3,6 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Как указано на странице телеканала в российской "Википедии", "Оплот ТВ" подчинялся так называемому "министерству доходов и сборов ДНР", которым собственно и руководил Тимофеев.

Херсон – не "ДНР"

Издание "Мост" уточняет, что несмотря на имеющийся у него опыт, коллаборанту из "ДНР" в Херсонской области придется непросто.

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"В отличие от Донецка, в Херсоне Исмаилу (Владимиру) Абдуллаеву будет работать труднее, потому что в Донецке часть журналистов и технических работников в 2014 году перешла на сторону ДНР. В Херсоне процент коллаборантов среди этих категорий – жалкий, и это далеко не лучшие представители в своих профессиональных сообществах", – рассказывают украинские журналисты.

Само появление Абдуллаева в южном регионе говорит о том, что оккупанты не смогли найти местного медиа-менеджера, который был бы готов работать на Россию и запускать пропагандистский телеканал.

Напомним, генерал-майор Дмитрий Марченко считает, что российские оккупанты не смогут провести сепаратистский "референдум" в Херсонской области. По его словам, темпы освобождения захваченных Россией территорий зависят только от скорости поставок военной помощи от западных партнеров.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что все публичные заявления о наступлении ВСУ на Херсон были, в частности, информационно-психологической операцией против российской армии.