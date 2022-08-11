Пропагандист із "ДНР" очолив створений в окупованому Херсоні телеканал "Таврія"

Раніше Ісмаїл Абдуллаєв обіймав посаду директора пропагандистської телекомпанії "Оплот" у Донецьку. За інформацією місцевих журналістів, у Херсоні він змінив ім'я на "Володимир".

56-річний Ісмаїл Абдуллаєв очолив створений окупантами у Херсоні телеканал "Таврія". Про це повідомляє місцеве українське видання "Мост".

До цього Абдуллаєв обіймав посаду директора пропагандистської телекомпанії "Оплот" у Донецьку.

Як пишуть журналісти, у Херсоні чоловік змінив ім'я на "Володимир". Саме так про нього згадується у Telegram-каналі новоствореної "Таврії".

[ + – ] Telegram-канал телеканалу "Таврія" у Херсоні.

Інформація про Ісмаїла Абдулаєва є на сайті "Миротворець". Тут також є сторінка про його сина — 25-річного Володимира Ісмаїловича Абдулаєва, який проживає в Донецьку. Зокрема, зазначено, що він перебуває у так званому "резерві Молодіжного парламенту ДНР". Крім того, він є адміністратором доменного імені телеканалу OPLOT.TV.

[ + – ] Інформація про сина Ісмаїла Абдуллаєва Володимира на сайті "Миротворець".

Як пишуть журналісти, Ісмаїла "Володимира" Абдуллаєва очолити херсонський телеканал окупанти запросили недарма. Очевидно, що він уже має такий "досвід" створення пропагандистського медіа з нуля. Видання уточнює, що у Донецьку він якраз запускав роботу "Оплот ТВ" і може повторити це у захопленому південному регіоні України.

Обидві телекомпанії — і "Оплот ТВ" у Донецьку, і тепер "Таврія" у Херсоні — створювалися на технічній базі колишніх українських телеканалів. Для "Оплоту" використовували телеканали "Донбас" та "Перший муніципальний", а для "Таврії" — ТРК "Скіфія", яка є регіональною філією "Суспільного".

До 2018 року фактичними власниками "Оплот ТВ" були ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко та його найближчий поплічник Олександр "Ташкент" Тимофєєв, якого днями суд у Москві засудив до 3,6 років колонії за шахрайство в особливо великому розмірі. Як зазначено на сторінці телеканалу у російській "Вікіпедії", "Оплот ТВ" підпорядковувався так званому "міністерству доходів та зборів ДНР", яким власне і керував Тимофєєв.

Херсон — не "ДНР"

Видання "Мост" уточнює, що попри наявний у нього досвід, колаборанту з "ДНР" у Херсонській області доведеться непросто.

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"На відміну від Донецька, у Херсоні Ісмаїлу (Володимиру) Абдуллаєву працюватиме важче, тому що в Донецьку частина журналістів та технічних працівників у 2014 році перейшла на бік ДНР. У Херсоні відсоток колаборантів серед цих категорій — жалюгідний, і це далеко не найкращі представники у своїх професійних спільнотах", — розповідають українські журналісти.

Сама поява Абдуллаєва в південному регіоні говорить про те, що окупанти не змогли знайти місцевого медіа-менеджера, який був би готовий працювати на Росію і запускати пропагандистський телеканал.

Нагадаємо, генерал-майор Дмитро Марченко вважає, що російські окупанти не зможуть провести сепаратистський "референдум" у Херсонській області. За його словами, темпи звільнення захоплених Росією територій залежать лише від швидкості постачання військової допомоги від західних партнерів.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що всі публічні заяви про наступ ЗСУ на Херсонщині були, зокрема, інформаційно-психологічною операцією проти російської армії.