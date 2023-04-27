"Третья чеченская война, и в этот раз мы победим": сколько чеченцев воюют на стороне Украины

Чеченские добровольцы в Украине входят в состав трех военных формирований – батальона имени Джохара Дудаева, батальона имени Шейха Мансура и третьего – секретного батальона, который сотрудничает с ГУР Минобороны.

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В Украине на стороне Сил обороны Украины воюют от 150 до 200 чеченских добровольцев. Большинство из них – сыновья и внуки бойцов Первой или Второй чеченских войн. Об этом сообщает Politico.

Чеченские солдаты четко понимают, что в Украине они компенсируют примерно два столетия российского угнетения их мятежной родины — от депортации населения Чечни при Сталине, разрушения их столицы — Грозного при Ельцине до нынешнего жестокого правления Рамзана Кадырова.

"Мы устали от России. Она – как пьяный сосед, который однажды он приходит к вам домой и хочет сжечь его. Поймаешь его, он убежит. На следующий день он возвращается трезвым и извиняется. А потом возвращается пьяный с пистолетом. и убивает твою жену и детей", – говорит 45-летний командир на позывной "Торто", уехавший из Чечни в 2009 году и живущий в Украине с 2016 года, а до этого проживавший в Германии.

"Это третья чеченская война — и в этот раз мы победим", — добавляет 20-летний боец с позывным "Мага".

Мага, 29-летний чеченец, ушедший воевать за Украину | Сергей Моргунов для The Washington Post

На стороне Украины против РФ сейчас сражаются от 150 до 200 чеченских добровольцев. Они входят в состав трех военных который сотрудничает с ГУР Минобороны.

Иностранные добровольцы сходятся во мнении, что чеченцы являются одними из самых преданных и идеологических в борьбе, равно как около 200 белорусов, воюющих за Украину.

Сейчас чеченцы в основном вовлечены в военные действия в Бахмуте.

"Это настоящий ад", — говорит Торто.

И Торто, и Мага не сомневаются, что поражение России в Украине неумолимо приведет к вооруженному восстанию на родине на Северном Кавказе.

"Поверьте, когда Россия проиграет эту войну с Украиной, она не может существовать как государство. Это невозможно. Она развалится. Нам просто нужна свобода. Людям нужна свобода", — говорит Торто.

Чеченские добровольцы в Украине пренебрегают своими соотечественниками, воюющими на стороне РФ — так называемых "кадыровцев" из-за их зверств, за видео в Тиктоке, за рекламу своей жестокости в Интернете, за убийства украинцев и в частности военнопленных.

В отличие от других иностранных формирований чеченские добровольцы формально не входят в состав интернационального легиона, не получают зарплаты от украинского правительства и должны вооружаться самостоятельно.

"Чтобы оставаться в бою, они изобретательны, широко обращаются к пожертвованиям и продают военные предметы онлайн, собранные на поле боя. Другие иностранные и украинские подразделения щедры, часто позволяя чеченцам сохранять львиную долю любого оружия и боеприпасов, оставленных российскими войсками во время отступления", — пишет издание.

Сами же чеченские бойцы шутят, что крупнейшим поставщиком оружия для них является Росси и возлагают большие надежды на украинское контрнаступление.

"Когда я слышу французских или немецких экспертов, которые говорят о том, как нужно спасти Россию и не позволить ей развалиться, и как ее можно перестроить как демократическое государство, я только киваю головой", — говорит Торто.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров "наехал" на Сталина из-за массового выслания чеченского народа в 1944 году в Сибирь и Казахстан.

В РФ заявили, что Папа Римский извинился за слова о жестокости чеченцев и бурят в Украине. По словам пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, извинения принесли дипломатические каналы от имени госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина.