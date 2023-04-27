"Третя чеченська війна, і цього разу ми переможемо": скільки чеченців воюють на боці України

Чеченські добровольці в Україні входять до складу трьох військових формувань — батальйону імені Джохара Дудаєва, батальйону імені Шейха Мансура та третього — секретного батальйону, який співпрацює з ГУР Міноборони.

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В Україні на боці Сил оборони України воюють від 150 до понад 200 чеченських добровольців. Більшість з них — сини та онуки бійців Першої чи Другої чеченських війн. Про це повідомляє Politico.

Чеченські солдати чітко розуміють, що в Україні вони компенсують приблизно два століття російського гноблення їхньої бунтівної батьківщини — від депортації населення Чечні за часів Сталіна, руйнування їхньої столиці — Грозного за часів Єльцина до нинішнього жорстокого правління Рамзана Кадирова.

"Ми втомилися від Росії. Вона – як п’яний сусід, який одного разу він приходить до вас додому і хоче спалити його. Зловиш його, він втече. Наступного дня він повертається тверезим і просить пробачення. А потім повертається п’яний із пістолетом і вбиває твою дружину та дітей", – каже 45-річний командир на позивний "Торто", який виїхав з Чечні у 2009 році і живе в Україні з 2016 року, а до цього мешкав у Німеччині.

"Це третя чеченська війна — і цього разу ми переможемо", — додає 20-річний боєць з позивним "Мага".

Мага, 29-річний чеченець, який пішов воювати за Україну | Сергій Моргунов для The Washington Post

На боці України проти РФ зараз воюють від 150 до 200 чеченських добровольців. Вони входять до складу трьох військових формувань — батальйону імені Джохара Дудаєва, батальйону імені Шейха Мансура та третього — секретного батальйону, який співпрацює з ГУР Міноборони.

Іноземні добровольці сходяться на думці, що чеченці є одними з найбільш відданих та ідеологічних у боротьбі, так само як близько 200 білорусів, які воюють за Україну.

Зараз чеченці в основному залучені до військових дій у Бахмуті.

"Це справжнє пекло", — говорить Торто.

І Торто, і Мага не сумніваються, що поразка Росії в Україні невблаганно призведе до збройного повстання на їхній батьківщині на Північному Кавказі.

"Повірте, коли Росія програє цю війну з Україною, вона не може існувати як держава. Це неможливо. Вона розвалиться. Нам просто потрібна свобода. Людям потрібна свобода", — каже Торто.

Чеченські добровольці в Україні зневажають своїх співвітчизників, які воюють на боці РФ — так званих "кадирівців" через їхні звірства, за відео в Тіктоці, за рекламу своєї жорстокості в Інтернеті, за вбивства українців та зокрема військовополонених.

На відміну від інших іноземних формувань, чеченські добровольці формально не входять до складу інтернаціонального легіону, не отримують зарплати від українського уряду і повинні озброюватися самостійно.

"Щоб залишатися в бою, вони винахідливі, широко звертаються до пожертвувань і продають військові предмети онлайн, зібрані на полі бою. Інші іноземні та українські підрозділи щедрі, часто дозволяючи чеченцям зберігати левову частку будь-якої зброї та боєприпасів, залишених російськими військами під час відступу", — пише видання.

Самі ж чеченські бійці жартують, що найбільшим постачальником зброї для них є Росі і покладають великі надії на український контрнаступ.

"Коли я чую французьких чи німецьких експертів, які говорять про те, як треба врятувати Росію і не дозволити їй розвалитися, і як її можна перебудувати як демократичну державу, я лише киваю головою", — каже Торто.

Нагадаємо, що очільник Чечні Рамзан Кадиров "наїхав" на Сталіна через масове вислання чеченського народу у 1944 році до Сибіру та Казахстану.

У РФ заявили, що Папа Римський попросив вибачення за слова про жорстокість чеченців та бурятів в Україні. За словами речниці МЗС РФ Марії Захарової, вибачення принесли дипломатичні канали від імені держсекретаря Ватикану П'єтро Пароліна.