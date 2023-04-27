"Серьезная угроза": пилот KARAYA рассказал, способна ли РФ на ковровые бомбардировки (видео)

По мнению Вадима Ворошилова, ВС РФ сложно бомбить города, как они это делали в Мариуполе. Но при этом недооценивать противника не стоит.

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ВС РФ не смогут наносить массированные ковровые бомбардировки по городам Украины. Об этом в эфире Radio NV рассказал украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya.

По его мнению, такой сценарий возможен только при массовом применении управляемого авиационного вооружения.

"Таких массированных бомбардировок, как враг это делал, к сожалению, в Мариуполе, не будет, ведь линия боевого фронта полностью прикрыта наземными средствами противовоздушной обороны. Также истребительная авиация тоже там постоянно находится и патрулирует воздушное пространство вблизи линии боевого столкновения", — пояснил он. .

Вадим Ворошилов также добавил, что врага не стоит недооценивать, потому что РФ может применять авиационные бомбы, правда такого результата, на который она рассчитывает, это не приносит.

ВС РФ начали применять управляемые авиабомбы в марте 2023 года.

Управляемые авиабомбы РФ: в чем угроза

На вооружении ВС РФ находятся переработанные авиабомбы ФАБ-500 и специально разработаны крылатые бомбы УПАБ-1500. Особенностью применения таких боеприпасов есть возможность сбрасывать их с бомбардировщиков на безопасном расстоянии, что усложняет работу украинских систем ПВО.

"Это серьезная угроза, потому что это средства поражения, которые позволяют, не входя в зону систем ПВО, поражать позиции наших наземных войск. И ко всему прочему это дешевое средство поражения", — сказал в эфире телемарафона 18 апреля ведущий научный сотрудник. Государственный музей авиации Валерий Романенко.

В Воздушных силах ВСУ объяснили, что авиабомбы могут иметь более 1000 кг взрывчатки, но из-за запуска дальше линии фронта боеприпасы сложно перехватывать. Для этого нужно либо F-16, либо ЗРК Patriot.

Напомним, 31 марта в ВСУ рассказали о новой угрозе в виде крылатых авиабомб на вооружении в ВС РФ.