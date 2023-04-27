"Серйозна загроза": пілот KARAYA розповів, чи здатна РФ на килимові бомбардування (відео)

На думку Вадима Ворошилова, ЗС РФ складно бомбардувати міста, як вони це робили в Маріуполі. Але недооцінювати супротивника не варто.

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ЗС РФ не зможуть завдавати масованих килимових бомбардувань по містах України. Про це в ефірі Radio NV розповів український пілот Вадим Ворошилов з позивним Karaya.

На його думку, такий сценарій можливий лише у разі масового застосування керованого авіаційного озброєння.

"Таких масованих бомбардувань, як ворог це робив, на жаль, у Маріуполі, не буде, адже лінію бойового фронту повністю прикрито наземними засобами протиповітряної оборони. Також винищувальна авіація теж там постійно перебуває і патрулює повітряний простір поблизу лінії бойового зіткнення", — пояснив він.

Вадим Ворошилов також додав, що ворога не варто недооцінювати, бо РФ може застосовувати авіаційні бомби, щоправда, такого результату, на який вона розраховує, це не приносить.

ЗС РФ почали застосовувати керовані авіабомби в березні 2023 року.

Керовані авіабомби РФ: в чому загроза

На озброєнні ЗС РФ перебувають перероблені авіабомби ФАБ-500 і спеціально розроблені крилаті бомби УПАБ-1500. Особливістю застосування таких боєприпасів є можливість скидати їх із бомбардувальників на безпечній відстані, що ускладнює роботу українських систем ППО.

"Це — серйозна загроза, тому що це — засоби ураження, які дозволяють, не входячи до зони систем ППО, уражати позиції наших наземних військ. І до всього іншого — це дешевий засіб ураження", — сказав в ефірі телемарафону 18 квітня провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що авіабомби можуть мати понад 1000 кг вибухівки, але через запуск далі від лінії фронту боєприпаси складно перехоплювати. Для цього треба або F-16, або ЗРК Patriot.

Нагадаємо, 31 березня у ЗСУ розказали про нову загрозу у вигляді крилатих авіабомб на озброєнні в ЗС РФ.