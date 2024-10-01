Затонув 80 років тому: зниклий бомбардувальник Beaufort знайшли біля Нової Гвінеї (фото)

За словами маршала авіації Стівена Чаппелла, під час місії залучили фахівців-водолазів та археологів. Роботи велися на складній ділянці, де уламки були сильно пошкоджені та вкриті опадами.

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Бомбардувальник ВПС Австралії, який зник у Другу світову війну над Тихим океаном, виявили 80 років потому. Його знайшли наприкінці минулого року у водах біля узбережжя села Гасмата на острові Нова Британія — складовій частині Папуа — Нової Гвінеї. Про це пише Newsweek.

Літак Bristol Beaufort

Минулої п'ятниці австралійський Департамент оборони оголосив, що Королівські австралійські ВПС (RAAF) ідентифікували зниклий літак як бомбардувальник "Бофорт" A9-374, що належав 100 ескадрону RAAF. Усі четверо пілотів загинули під час виконання завдання. Екіпаж не знайшли після бойового вильоту в 1943 році.

Бристоль Бофорт

Bristol Beaufort на реставрації

"Бристоль Бофорт" — двомоторний бомбардувальник, розроблений інженерами компанії Bristol Aeroplane Company. Серед іншого, ці літаки широко використовувалися в районі Середземномор'я і Південно-західної частини Тихого океану.

Загалом випустили 1100 таких бомбардувальників, кілька сотень побудували на території Австралії.

Останки A9-374 течія рознесла по відносно великій площі океану, зараз вони лежать на глибині понад 15 метрів.

Маршал авіації Стівен Чаппелл повідомив, що точно ідентифікувати літак після того, як знайшли перші уламки, було непросто. Водолази занурювалися у воду на місці авіакатастрофи.

"Під час місії залучили фахівців-водолазів і морських археологів, які працювали на складній ділянці, де уламки були сильно пошкоджені та вкриті опадами та морською рослинністю", — пояснив Чаппелл в офіційній заяві.

Він подякував усім учасникам місії, завдяки якій сім'ї чотирьох зниклих льотчиків нарешті змогли дізнатися, що сталося з близькими людьми.

Бомбардувальник Beaufort Бомбардувальник Beaufort Бомбардувальник Beaufort

Літак спочатку виявили під час експедиції під керівництвом австралійського мільярдера Ендрю Форреста та Ocean Ecology. Бізнесмен шукає останки свого зниклого дядька, пілота Девіда Форреста. Він літав на все тому ж бомбардувальнику Beaufort і був збитий у 1943 році.

У жовтні на базі ВПС Поінт Кук у штаті Вікторія відбудеться панахида за чотирма льотчиками.

Нагадаємо, що американські ВПС під час льотних випробувань представили ядерний бомбардувальник B-21 Raider.

Раніше повідомлялося про бомбардувальник В-21 Raider — кошмар, про який усі мовчать.