Затонул 80 лет назад: пропавший бомбардировщик Beaufort нашли возле Новой Гвинеи (фото)

По словам маршала авиации Стивена Чаппелла, во время миссии задействовали специалистов-водолазов и археологов. Работы велись на сложном участке, где обломки были сильно повреждены и покрыты осадками.

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Бомбардировщик ВВС Австралии, который пропал во Вторую мировую войну над Тихим океаном, обнаружили 80 лет спустя. Его нашли в конце прошлого года в водах у побережья деревни Гасмата на острове Новая Британия — составной части Папуа — Новой Гвинеи. Об этом пишет Newsweek.

Самолет Bristol Beaufort

В прошлую пятницу австралийский Департамент обороны объявил, что Королевские австралийские ВВС (RAAF) идентифицировали пропавший самолет как бомбардировщик "Бофорт" A9-374, принадлежавший 100 эскадрону RAAF. Все четверо пилотов погибли при выполнении задания. Экипаж так и не нашли после боевого вылета в 1943 году.

Bristol Beaufort

Bristol Beaufort на реставрации

"Бристоль Бофорт" — двухмоторный бомбардировщик, разработанный инженерами компании Bristol Aeroplane Company. Среди прочего, эти самолеты широко использовались в районе Средиземноморья и Юго-западной части Тихого океана.

В общей сложности выпустили 1100 таких бомбардировщиков, несколько сотен построили на территории Австралии.

Останки A9-374 течение разнесло по относительно большой площади океана, сейчас они лежат на глубине более 15 метров.

Маршал авиации Стивен Чаппелл сообщил, что точно идентифицировать самолет после того, как нашли первые обломки, было непросто. Водолазы погружались в воду на месте авиакатастрофы.

"Во время миссии задействовали специалистов-водолазов и морских археологов, которые работали на сложном участке, где обломки были сильно повреждены и покрыты осадками и морской растительностью", — объяснил Чаппелл в официальном заявлении.

Он поблагодарил всех участников миссии, благодаря которой семьи четырех пропавших летчиков наконец-то смогли узнать, что произошло с близкими людьми.

Бомбардировщик Beaufort Бомбардировщик Beaufort Бомбардировщик Beaufort

Самолет первоначально обнаружили во время экспедиции под руководством австралийского миллиардера Эндрю Форреста и Ocean Ecology. Бизнесмен ищет останки своего пропавшего дяди, пилота Дэвида Форреста. Он летал на все том же бомбардировщике Beaufort и был сбит в 1943 году.

В октябре на базе ВВС Поинт Кук в штате Виктория состоится панихида по четырем летчикам.

Напомним, что американские ВВС во время летных испытаний представили ядерный бомбардировщик B-21 Raider.

Ранее сообщалось о бомбардировщике В-21 Raider — кошмаре, о котором все молчат.