Boeing B-50 Superfortress: бомбардировщик ВВС США, которого боялась Россия

B-50 Superfortress вошел в историю авиации, прослужив почти семь лет в качестве основного атомного бомбардировщика США. На сегодняшний день из 370 построенных машин сохранилось всего пять, причем ни одна из них не пригодна к полетам и находятся в музеях штатов.

Related video

Boeing B-50 Superfortress был одним из основных американских бомбардировщиков, созданных после Второй мировой войны в процессе модернизации B-29. Впервые поднявшийся в воздух в 1947 году B-50 оснастили более мощными двигателями Pratt & Whitney и усовершенствовали конструкцию, включая более массивное крыло и увеличенный вертикальный стабилизатор.

Фокус перевел статью бывшего офицера сил безопасности ВВС Кристиана Д. Орра о вкладе B-50 Superfortress в развитие американских воздушных сил.

Имея максимальную скорость 619 км/ч и дальность полета 8 611 км, B-50 стал основным атомным бомбардировщиком Стратегического воздушного командования, пока в конце 1950-х годов его не заменил B-47 Stratojet.

Примечательно, что Lucky Lady II совершил первый беспосадочный кругосветный перелет в 1949 году.

Пять B-50 сняты с вооружения и сегодня хранятся в музеях США.

B-50 Superfortress: недооцененная мощь американских бомбардировщиков времен холодной войны

В анналах военной авиации США есть много истребителей, названия которых переходили из поколения в поколение. Название Thunderbolt перешло по наследству от P-47 Thunderbolt времен Второй мировой войны к A-10 Thunderbolt II, отметившему в прошлом году свое 50-летие. Lightning перешло от P-38 Lightning времен Второй мировой войны к стелс-истребителю пятого поколения F-35 Lightning II. Phantom сначала использовался для обозначения относительно малоизвестного FH-1 Phantom, а затем перешел к знаменитому F-4 Phantom, который верно служил американским пилотам от войны во Вьетнаме до войны в Персидском заливе в 1991 году.

Но когда речь заходит об американских тяжелых бомбардировщиках, есть только одно название, которое передавалось подобным образом: Superfortress. Первым появился культовый B-29 Superfortess времен Второй мировой войны. За ним последовал B-50 Superfortress — боевая птица, о которой мы рассказываем сегодня.

Бомбардировщик Boeing B-50 Superfortress Фото: wiki

Boeing B-50 Superfortress: история и технические характеристики

Boeing B-50 Superfortress совершил свой первый полет 25 июня 1947 года и официально поступил на вооружение в следующем году – интересный момент, учитывая, что его тезка B-29 в то время все еще находился в строю. Сходство между двумя "Суперфортами" не случайно, как объясняет архивный информационный бюллетень Национального музея ВВС США:

"Boeing B-50A Superfortress появился в результате программы, начатой в середине 1943 года, когда компания Pratt & Whitney предложила адаптировать B-29 под свои более мощные радиальные двигатели R-4360… Хотя окончание Второй мировой войны положило конец большинству производственных контрактов, армии по-прежнему требовался дальний бомбардировщик, способный нести атомное оружие… Инженеры Boeing перепроектировали базовый планер B-29 под двигатели Pratt & Whitney, используя спецификации XB-44. Они также разработали укрепленное крыло и более высокий вертикальный стабилизатор для серийного самолета, изначально получившего обозначение B-29D. Заказ на 200 самолетов, размещенный незадолго до окончания Второй мировой войны, могли в любой момент отменить, однако в декабре 1945 года армия переименовала этот самолет в B-50A. Смена обозначения была частично связана с обширными конструктивными изменениями, внесенными в B-29D, а частично — с тем, чтобы придать самолету видимость совершенно новой конструкции для получения финансирования на производство".

Технические характеристики включали экипаж из 10 или 11 человек, длину фюзеляжа 30 метров, размах крыла 43 метра, высоту 9,95 метра, собственный вес 39,7 тонны и максимальный взлетный вес 76,4 тонны. Максимальная скорость полета составляла 619 км/час, дальность полета — 8 611 км, а эксплуатационный потолок — 11,2 км. Вооружение состояло из двенадцати пулеметов 50-го калибра и одной 20-мм пушки, не говоря уже о впечатляющей полезной нагрузке в 9 тонн.

Эксплуатационные характеристики B-50: страница в истории авиации

B-29 не так уж известен широкой публике, но его наследник B-50 вошел в историю авиации, прослужив почти семь лет в качестве основного атомного бомбардировщика Стратегического воздушного командования (SAC). Он стал последним бомбардировщиком с поршневым двигателем, построенным для ВВС США. В конфигурации бомбардировщика он был заменен на B-47 Stratojet и снят с вооружения SAC к 1958 году, хотя версия WB-50 для метеоразведки продержалась до 1964 года.

Интересно, что B-50 никогда не использовался для бомбардировочных миссий во время Корейской войны — для этих целей ВВС довольствовались B-29. В том конфликте для фоторазведки использовалась версия самолета RB-50.

И, наконец, Lucky Lady II, то есть B-50A-5-BO с серийным номером 46-010, совершил первый беспосадочный кругосветный перелет, закончив его за 94 часа 1 минуту в период с 26 февраля по 2 марта 1949 года.

Появление Stratofreighter

Планер B-50 также послужил непосредственной основой для конструкции военного грузового самолета Boeing C-97 Stratofreighter, который, как отмечает Airliners.net, "составлял основу Военной воздушно-транспортной службы ВВС США (MATS) в начале 1950-х годов: было построено более 800 воздушных судов для использования в качестве грузовых самолетов и воздушных заправщиков".

Более того, поклонники покойного великого писателя Клайва Касслера и его серии "Дирк Питт" знают C-97 как самолет "Vixen 03" из одноименного романа, крушение которого во время пролога приводит в движение сюжет книги. На обложке оригинального издания в твердом переплете издательства Viking Press 1978 года, а также ранних изданий в мягкой обложке издательства Bantam Books изображен каноничный C-97, но в нынешнем издании в мягкой обложке издательства Bantam вместо него фигурирует Superfortress с его орудийными башнями.

Также, при всем уважении к памяти Касслера, он неоднократно называет самолет Stratocruiser, что на самом деле было названием роскошного гражданского авиалайнера Boeing 377, производного от C-97. Правильное обозначение военного самолета — Stratofreighter.

Обложка книги Клайва Касслера из серии "Дирк Питт"

B-50: где они сейчас?

Из 370 построенных B-50 Superfort сегодня сохранилось всего пять, причем ни один из них не пригоден к полетам и все они находятся в музеях штатов. Прежде всего, фюзеляж Lucky Lady II бережно хранится в Музее самолетов славы в Чино, Калифорния. Что касается полностью сохранных самолетов, то вариант KB-50J находится в Музее авиации и космонавтики Пима в Тусоне, штат Аризона; KB-50J — в Музее командования воздушной мобильности на авиабазе Довер, штат Делавэр; WB-50D — в Национальном музее ВВС США на авиабазе Райт-Паттерсон, штат Огайо; и, наконец, Flight of the Phoenix ("Полет Феникса"), который также имеет честь быть последним поднимавшимся в воздух B-50 Superfortress, — в музее Castle Air в Этуотере, штат Калифорния.

Из 370 построенных B-50 Superfort сегодня сохранилось всего пять

Об авторе

Кристиан Д. Орр — бывший офицер сил безопасности ВВС, сотрудник Федеральной полиции и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии (USC) и степень магистра в области разведывательных исследований (со специализацией по изучению терроризма) в Американском военном университете (AMU). Он также публиковался в журналах The Daily Torch и The Journal of Intelligence and Cyber Security. Кроме того, он является кавалером Военно-морского ордена США (NOUS).