В результате ракетного удара по Умани погибли шесть человек, – Черкасская ОВА (видео)

Спасательная операция на месте попадания российской ракеты по многоэтажке в Умани продолжается.

Related video

В результате ракетного удара в Умани погибли шесть человек. Информацию по состоянию на 9:02 сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

Еще девять человек находятся в больнице. Спасательная операция продолжается на месте попадания российской ракеты.

"К сожалению, уже есть шесть погибших в результате ракетных обстрелов", – заявил он.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что были спасены трое детей. Он сообщал, что троих достали из-под завалов. Еще один человек скончался в больнице. Поисково-спасательные работы продолжаются, поэтому жертв может оказаться больше.

"17 пострадавших. Получают медицинскую помощь", – отметил он.

Ракетный удар Умани 28 апреля

Российские захватчики утром 28 апреля попали ракетой по жилому дому в Умани Черкасской области. Впоследствии в Черкасской ОВ было названо количество погибших. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о двух попаданиях российских ракет в Умани. Первое было по жилому дому, второе – в складские здания.

Напомним, 28 апреля Россия нанесла ракетный удар по разным городам Украины. Российские ракеты также попали в инфраструктуру в Днепре и Киевской области. В Днепре в результате обстрела погибли 31-летняя женщина и 2-летний ребенок. В медицинское учреждение также госпитализировали 58-летнего мужчину и 57-летнюю женщину. У них были травмы средней тяжести. Также российские оккупанты попали в частное предприятие и строительную базу.

Также девушка в Умани показала квартиру после удара ВС РФ по многоэтажке. На кадрах видны выбитые окна в детской спальне, поврежденная мебель и следы крови на полу. На месте падения снаряда на улице возник пожар. Украинка заявила, что никогда не могла бы подумать, что это произойдет и выразила ненависть к россиянам.