Внаслідок ракетного удару по Умані загинуло шестеро людей, – Черкаська ОВА (відео)

Рятувальна операція на місці влучання російської ракети по багатоповерхівці в Умані триває.

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Внаслідок ракетного удару в Умані загинуло шестеро людей. Інформацію станом на 9:02 повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець в Telegram.

Ще дев'ятеро людей перебувають у лікарні. Рятувальна операція триває на місці влучання російської ракети.

"На жаль, уже маємо шістьох загиблих унаслідок ракетних обстрілів", – заявив він.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що було врятовано трьох дітей. Він повідомляв, що трьох дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні. Пошуково-рятувальні роботи тривають, тому жертв може виявитися більше.

"17 потерпілих. Отримують медичну допомогу", – зазначив він.

Ракетний удар Умані 28 квітня

Російські загарбники вранці 28 квітня влучили ракетою по житловому будинку в Умані Черкаської області. Згодом у Черкаській ОВА назвали кількість загиблих. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про два влучання російських ракет в Умані. Перше було по житловому будинку, друге — у складські будівлі.

Нагадаємо, 28 квітня Росія завдала ракетного удару по різних містах України. Російські ракети також влучили в інфраструктуру у Дніпрі та на Київщині. У Дніпрі внаслідок обстрілу загинули 31-річна жінка та 2-річна дитина. До медичної установи також госпіталізували 58-річного чоловіка та 57-річну жінку. У них були травми середньої тяжкості. Також російські окупанти влучили в приватне підприємство та будівельну базу.

Крім того, дівчина в Умані показала квартиру після удару ЗС РФ по багатоповерхівці. На кадрах видно вибиті вікна у дитячій спальні, пошкоджені меблі та сліди крові на підлозі. На місці падіння снаряда на вулиці виникла пожежа. Українка заявила, що ніколи не могла б подумати, що це відбудеться та висловила ненависть до росіян.