Великобритания вместе с Германией будет разрабатывать новые снаряды для танков Challenger 3

Британская армия в начале года согласовала финальную версию модернизации танков Challenger 3 и теперь разрабатывает для него новые снаряды с большой кинетической энергией.

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Национальный директор по вооружениям Соединенного Королевства Энди Старт и немецкий вице-адмирал Карстен Ставицки подписали заявление о создании нового бронебойного боеприпаса. Об этом сообщает Defense Brief.

Страны работают над созданием боеприпаса Enhanced Kinetic Energy (EKE), предназначенного для поражения тяжелобронированных целей. Например, танков. Его разработкой занимаются для нужд британской армии.

Боеприпас изготавливают из обедненного урана или вольфрама, они более плотные, поэтому снаряд создает больше кинетической энергии. Позже в этом году планируется начать интеграцию боеприпасов EKE для танка Challenger 3. Также они будут совместимы с немецкими Leopard 2, что позволит взаимодействовать с союзниками по НАТО.

Германия и Великобритания приглашают другие страны присоединиться к инициативе по разработке боеприпасов, включая другие типы. Это позволит развить стандартизацию в странах НАТО и предоставит странам большую доступность боеприпасов.

"Стандартизированные боеприпасы не только будут способствовать сотрудничеству на поле боя со многими нашими союзниками по НАТО, но и имеют важный экспортный потенциал для партнеров по оборонной промышленности Великобритании и Германии", – сказал министр обороны Бен Уоллес.

Великобритания работает над модернизацией танков Challenger 2 до уровня 3. Начальная эксплуатационная готовность фактически новых танков ожидается на 2027 год.

Напомним, 25 апреля в Минобороны Великобритании заявили о поставках Украине тысяч боеприпасов с обедненным ураном для Challenger 2.

10 февраля в Британии окончательно согласовали финальный вариант танка Challenger 3, который получит самые современные системы защиты и управления огнем.