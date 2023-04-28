Велика Британія разом з Німеччиною буде розробляти нові снаряди для танків Challenger 3

Британська армія на початку року узгодила фінальну версію модернізацію танків Challenger 3 й тепер розробляє для нього нові снаряди з великою кінетичною енергією.

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Національний директор з озброєнь Сполученого Королівства Енді Старт та німецький віцеадмірал Карстен Ставіцкі підписали заяву про створення нового бронебійного боєприпасу. Про це повідомляє Defense Brief.

Країни працюють над створенням боєприпасу Enhanced Kinetic Energy (EKE), який призначений для ураження важкоброньованих цілей. Наприклад, танків. Його розробкою займаються для потреб британської армії.

Боєприпас виготовляють зі збідненого урану чи вольфраму, вони щільніші, а відтак снаряд створює більше кінетичної енергії. Пізніше цього року планується розпочати інтеграцію боєприпасів EKE для танка Challenger 3. Також вони будуть сумісні з німецькими Leopard 2, що дозволить взаємодіяти з союзниками по НАТО.

Німеччина та Британія запрошує інші країни долучитись до ініціативи з розробки боєприпасів, включно з іншими типами. Це дозволить розвинути стандартизацію в країнах НАТО та дасть країнам більшу доступність до боєприпасів.

"Стандартизовані боєприпаси не тільки сприятимуть співпраці на полі бою з багатьма нашими союзниками по НАТО, але й мають важливий експортний потенціал для партнерів з оборонної промисловості Великої Британії та Німеччини", – сказав міністр оборони Бен Воллес.

Великобританія працює над модернізацією танків Challenger 2 до рівня 3. Початкова експлуатаційна здатність фактично нових танків очікується на 2027 рік.

Нагадаємо, 25 квітня в Міноборони Великобританії заявили про постачання Україні тисяч боєприпасів зі збідненим ураном для Challenger 2.

10 лютого у Британії остаточно погодили фінальний варіант танка Challenger 3, який отримає найсучасніші системи захисту та управління вогнем.