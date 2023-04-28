ВСУ подвергли опасности "гражданских": отчет Amnesty International раскритиковали эксперты, — NYT

Группа AI в августе опубликовала отчет, в котором обвинила украинских военных в том, что они размещают солдат и вооружение в населенных пунктах. Этот документ Кремль использовал для пропаганды, а сами правозащитники удалили его и теперь проводят расследование.

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Правозащитная группа Amnesty International заказала независимую проверку своего августовского обвинения в том, что украинские силы незаконно подвергли опасности гражданское население. Об этом в пятницу, 28 апреля, пишет американская газета The New York Times.

Так, совет Amnesty International в течение нескольких месяцев работал над докладом, в котором критиковалась группа правозащитников, которая обвинила украинские войска в незаконной угрозе гражданскому населению во время войны с Россией.

"18-страничный отчет, копия которого попала в редакцию газеты, подчеркивает сложность применения международного права к аспектам конфликта в Украине — и сохраняющуюся деликатность вопроса, который вызвал ожесточенную и быструю реакцию на действия правозащитной группы", — пишут журналисты.

В заявлении от 4 августа Amnesty International обвинила украинские силы в том, что они незаконно подвергают "гражданское население опасности", размещая солдат поблизости и нанося удары из населенных пунктов. В некоторых аспектах отчет комиссии по пересмотру оправдал Amnesty International, заключив, что следует оценивать, соблюдает ли защитник, а не только агрессор, законы войны, и заявив, что записи Amnesty ясно показывают, что украинские войска часто находились рядом с гражданскими лицами.

Согласно международному праву, пишет издание, обе стороны в любом конфликте должны стараться защищать гражданское население, независимо от правоты своих действий. В результате правозащитной организации "вполне уместно" критиковать нарушения со стороны жертвы агрессии, "при условии наличия достаточных доказательств таких нарушений".

Тем не менее, экспертная комиссия единогласно пришла к выводу, что Amnesty International допустила ряд ошибок в своем заявлении и что ее основные выводы о том, что Украина нарушила международное право, "недостаточно обоснованы" имеющимися доказательствами.

Общее повествование релиза от 4 августа было "написано языком, который был двусмысленным, неточным и в некоторых отношениях юридически сомнительным", — говорится в докладе.

"Это особенно касается начальных абзацев, которые могут быть восприняты как намек — хотя это и не было намерением A.I. — что на системном или общем уровне украинские силы в первую очередь или в равной степени виноваты в смерти гражданских лиц в результате атак со стороны России", — сказано в докладе.

Как Россия использовала отчет Amnesty International

Как пишет NYT, в Кремле представили результаты исследования как доказательство того, что Украина виновата в гибели украинских граждан от рук России.

В частности, посол России в ООН Василий Небензя привел эти выводы в качестве оправдания оккупации Россией атомной электростанции в Украине.

"Мы не используем тактику, которую используют украинские вооруженные силы — использование гражданских объектов в качестве военного прикрытия, я бы сказал, что недавно доказала Amnesty International в своем докладе, о чем мы постоянно говорили на всех встречах с Советом Безопасности", — сказал он.

Отметим, что в заявлении, по сути, не содержится обвинений в адрес Украины в использовании гражданских лиц в качестве живого щита, а только в том, что она не приняла мер предосторожности для их защиты. Тем не менее, ответная реакция была ожесточенной. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил организацию в попытке "переложить ответственность с агрессора на жертву".

Внутри Amnesty International ее заявление вызвало глубокие споры. Ее директор по Украине Оксана Покальчук в знак протеста подала в отставку, отметив, что Россию обвиняют в зверствах в оккупированных ею городах, а Украина пытается не допустить новых таких случаев. Она обвинила группу в том, что та "дает России оправдание для продолжения неизбирательных нападений". Филиал группы в Канаде выступил с заявлением, в котором выразил сожаление по поводу "масштабов и последствий этих промахов со стороны учреждения нашего уровня".

Что было написано в докладе Amnesty International

В докладе говорится, что исследователи группы зафиксировали "по меньшей мере 42 конкретных случая в 19 городах и селах", когда украинские солдаты действовали рядом с гражданским населением. Также было установлено, что несколько "атак российских сил, которые, как оказалось, были направлены против украинских военных, привели к гибели или ранению гражданских лиц и повреждению гражданских объектов".

"Мы сделали эту оценку на основании норм международного гуманитарного права (МГП), которые требуют от всех сторон конфликта избегать размещения, насколько это возможно, военных целей в густонаселенных районах или вблизи них. Законы войны существуют отчасти для защиты гражданского населения, и именно по этой причине Amnesty International призывает правительства соблюдать их", — говорится в обновленном отчете от 7 августа 2022 года.

При этом правозащитники подчеркивают, что не возлагают на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками.

Напомним, 24 апреля стало известно, что в Саратовской области российские правоохранители задержали и привезли на допрос наемника ЧВК "Вагнер" Азамата Улдарова, который рассказал правозащитникам о массовых убийствах мирных жителей "вагнеровцами" в Бахмуте и Соледаре.

Также напомним, 11 апреля Владислав Поздняков, основатель российского экстремистского мужского движения "Мужское государство", опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором российские оккупанты отрезали голову живому мужчине, похожему на украинского военного.