ЗСУ наразили на небезпеку "цивільних": звіт Amnesty International розкритикували експерти, — NYT

Група AI у серпні опублікувала звіт, в якому звинуватила українських військових у тому, що вони розміщують солдатів і озброєння в населених пунктах. Цей документ Кремль використав для пропаганди, а самі правозахисники видалили його й наразі проводять розслідування.

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Правозахисна група Amnesty International замовила незалежну перевірку свого серпневого звинувачення в тому, що українські сили незаконно наразили на небезпеку цивільне населення. Про це в п'ятницю, 28 квітня, пише американська газета The New York Times.

Рада Amnesty International протягом кількох місяців працювала над доповіддю, в якій критикували групу правозахисників, яка звинуватила українські війська в незаконній загрозі цивільному населенню під час війни з Росією.

"18-сторінковий звіт, копія якого потрапила до редакції газети, підкреслює складність застосування міжнародного права до аспектів конфлікту в Україні — і делікатність питання, що зберігається, яке викликало запеклу та швидку реакцію на дії правозахисної групи", — пишуть журналісти.

У заяві від 4 серпня Amnesty International звинуватила українські сили в тому, що вони незаконно наражають "громадянське населення на небезпеку", розміщуючи солдатів поблизу та завдаючи ударів із населених пунктів. У деяких аспектах звіт комісії з перегляду виправдав Amnesty International, підсумувавши, що слід оцінювати, чи дотримується захисник, а не тільки агресор, законів війни, і заявивши, що записи Amnesty ясно показують, що українські війська часто перебували поруч із цивільними особами.

Згідно з міжнародним правом, пише видання, обидві сторони в будь-якому конфлікті мають намагатися захищати цивільне населення, незалежно від правоти своїх дій. У результаті правозахисної організації "цілком доречно" критикувати порушення з боку жертви агресії "за умови наявності достатніх доказів таких порушень".

Проте експертна комісія одноголосно дійшла висновку, що Amnesty International припустилася низки помилок у своїй заяві та що її основні висновки про те, що Україна порушила міжнародне право, "недостатньо обґрунтовані" наявними доказами.

Загальна розповідь релізу від 4 серпня була "написана мовою, яка була двозначною, неточною та в деяких відносинах юридично сумнівною", — йдеться в доповіді.

"Це особливо стосується початкових абзаців, які можуть бути сприйняті як натяк — хоча це й не було наміром AI — що на системному або загальному рівні українські сили насамперед або однаково винні в смерті цивільних осіб унаслідок атак із боку Росії", — сказано в доповіді.

Як Росія використала звіт Amnesty International

Як пише NYT, у Кремлі представили результати дослідження як доказ того, що Україна винна в загибелі українських громадян від рук Росії.

Зокрема, посол Росії в ООН Василь Небензя навів ці висновки як виправдання окупації Росією атомної електростанції в Україні.

"Ми не використовуємо тактику, яку використовують українські збройні сили — використання цивільних об'єктів як військове прикриття, я б сказав, що нещодавно довела Amnesty International у своїй доповіді, про що ми постійно говорили на всіх зустрічах із Радою Безпеки", — сказав він.

Зазначимо, що в заяві, по суті, не міститься звинувачень на адресу України у використанні цивільних осіб як живого щита, а лише в тому, що вона не вжила запобіжних заходів для їх захисту. Проте реакція у відповідь була запеклою. Президент України Володимир Зеленський звинуватив організацію в спробі "перекласти відповідальність із агресора на жертву".

Усередині Amnesty International її заява викликала глибокі суперечки. Її директорка з України Оксана Покальчук на знак протесту подала у відставку, наголосивши, що Росію звинувачують у звірствах в окупованих нею містах, а Україна намагається не допустити нових таких випадків. Вона звинуватила групу в тому, що та "дає Росії виправдання для продовження невиборчих нападів". Філія групи в Канаді виступила із заявою, в якій висловила щодо приводу "масштабів і наслідків цих промахів із боку установи нашого рівня".

Що було написано в доповіді Amnesty International

У доповіді йдеться, що дослідники групи зафіксували "щонайменше 42 конкретні випадки в 19 містах і селах", коли українські солдати діяли поряд із цивільним населенням. Також було встановлено, що кілька "атак російських сил, які, як виявилося, були спрямовані проти українських військових, призвели до загибелі чи поранення цивільних осіб і пошкодження цивільних об'єктів".

"Ми зробили цю оцінку на підставі норм міжнародного гуманітарного права (МГП), які вимагають від усіх сторін конфлікту уникати розміщення, наскільки це можливо, військових цілей у густонаселених районах або поблизу них. Закони війни існують частково для захисту цивільного населення, і саме за цієї причини Amnesty International закликає уряди дотримуватися їх", — ідеться в оновленому звіті від 7 серпня 2022 року.

Водночас правозахисники наголошують, що не покладають на українські сили відповідальність за порушення, вчинені російськими військами.

Нагадаємо, 24 квітня стало відомо, що в Саратовській області російські правоохоронці затримали та привезли на допит найманця ПВК "Вагнер" Азамата Улдарова, який розповів правозахисникам про масові вбивства мирних жителів "вагнерівцями" в Бахмуті й Соледарі.

Також нагадаємо, 11 квітня Владислав Поздняков, засновник російського екстремістського чоловічого руху "Чоловіча держава", опублікував у своєму Telegram-каналі відео, на якому російські окупанти відрізали голову живому чоловіку, схожому на українського військового.