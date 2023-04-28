"Нет никого в живых": житель многоэтажки в Умани рассказал о погибших соседях (видео)

По словам Сергея Любивского, почти все его соседи погибли в результате попадания ракеты в дом.

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Выжившие в результате ракетной атаки России жители многоэтажки в Умани стоят под разрушенным домом уже много часов, в надежде, что спасатели достанут живыми из-под завалов кого-то из их знакомых. Так, житель разрушенного подъезда Сергей Любивский со слезами на глазах рассказывает о своих соседях, которых убила российская ракета. Видео обнародовало издание DW.

По словам мужчины, дом сдали в эксплуатацию в 1993 году и в квартиры заселили работников одного из местных заводов. Так что жители дома знали друг друга очень хорошо на протяжении многих лет.

"Там мои соседи были. Никого из моих соседей нет в живых. На 9 этаже жила бабушка, дочь и двое внуков. Нет… На 8-м — отец с сыном жили. Нет… На 7-м мама с дочерью жили. Нет… На 6-м жили молодая семья — муж и жена. Повезло, что их сын жил через коридор у дедушки и бабушки. Он остался жив, а их тоже нет. Только вчера с соседями виделся, теперь их никого нет. Все свои были … Сволочи, им, чтобы побольше людей убить", — говорит мужчина.

Ракетный удар по Умани

Сегодня, 28 апреля, ВС РФ произвели ракетный обстрел территории Украины. Одна из выпущенных ракет попала в многоэтажный жилой дом в городе Умань Черкасской области. В девятиэтажке полностью разрушен подъезд, всего пострадали 10 домов. По данным правоохранителей, в подъезд проживало 109 человек, из 46 квартир российская ракета полностью уничтожила 27 человек.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, целью обстрела России были не жилые дома. По его мнению, ракеты Х-101 попали в дома из-за дефективности или неправильных разведданных.

По состоянию на 19 часов 28 апреля известно о 24 погибших жителей Умани. Среди них четверо детей.

"Продолжается 14 часов спасательной операции... Сейчас есть 23 погибших, среди них четверо детишек... Предварительно, дети 2009, 2012 и 2021 годов рождения. Сейчас тоже небольшое тело изъято, будем снимать экспертные показатели", — сообщил глава Черкасской областной области Табурец.

По его словам, в настоящее время в больнице находятся 9 человек, из которых трое — в состоянии средней тяжести.