"Немає нікого в живих": житель багатоповерхівки в Умані розповів про загиблих сусідів (відео)

За словами Сергія Любівського, майже всі його сусіди загинули внаслідок влучання ракети у будинок.

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Жителі багатоповерхівки в Умані, які вижили внаслідок ракетної атаки Росії, стоять під зруйнованим будинком вже багато годин, у надії, що рятувальники дістануть живими з-під завалів когось з їхніх знайомих. Так, житель зруйнованого під'їзду Сергій Любівський зі сльозами на очах розповідає про своїх сусідів, яких вбила російська ракета. Відео оприлюднило видання DW.

За словами чоловіка, будинок здали в експлуатацію у 1993 році, і у квартири заселили працівників одного із місцевих заводів. Тож мешканці будинку знали одне одного дуже добре впродовж багатьох років.

"Там мої сусіди були. Нікого із моїх сусідів немає в живих. На 9 поверсі жила бабуся, донька і двоє внуків. Немає… На 8-му — батько із сином жили. Немає…На 7-му мама з донькою жили. Немає…На 6-му жили молода сім'я — чоловік і дружина. Пощастило, що їхній син жив через коридор у дідуся і бабусі. Він залишився живий, а їх теж немає. Тільки вчора із сусідами бачився, тепер їх нікого немає. Всі свої були… Сволота, їм аби побільше людей вбити", — говорить чоловік.

Ракетний удар по Умані

Сьогодні, 28 квітня, ЗС РФ здійснили ракетний обстріл території України. Одна з випущених ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок в місті Умань на Черкащині. У дев'ятиповерхівці повністю зруйновано під'їзд, загалом постраждало 10 будинків. За даними правоохоронців, у під'їзд проживало 109 осіб, із 46 квартир російська ракета повністю знищила 27.

За словами військового експерта Олександра Коваленка, ціллю обстрілу Росії були не житлові будинки. На його думку, ракети Х-101 влучили в будинки через дефективність або неправильні розвіддані.

Станом на 19 годину 28 квітня відомо про 24 загиблих уманчан. Серед них четверо дітей.

"Триває 14-та година рятувальної операції… Наразі маємо 23 загиблих, серед них четверо діточок… Попередньо, діти 2009, 2012 та 2021 років народження. Наразі теж невелике тіло вилучено, будемо знімати експертизні показники", — повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його словами на цей час у лікарні перебуває 9 осіб, з яких троє — у стані середньої тяжкості.