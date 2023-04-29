"Жестокие обстрелы Донбасса": пропаганду РФ после удара по Умани поймали на лжи (видео)

Российский пропагандист Владимир Соловьев запустил рекламу в соцсетях, выдав пострадавшую девушку из Умани за жительницу Донбасса. Его примеру последовали и федеральные телеканалы РФ.

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Российский пропагандист Владимир Соловьев продемонстрировал новый уровень цинизма после ракетного удара ВС РФ по жилому дому в городе Умань Черкасской области. Опубликован пост в его Telegram-канале 28 апреля.

Российский пропагандист опубликовал в сети ролик, на котором раненая жительница Умани по слезами на глазах рассказывает о том, что творит российская армия в Украине. Но, эта часть была вырезана и показаны лишь разрушения в результате ракетного обстрела.

Весь цинизм в том, что этот рекламный ролик подается под видом того, что это сотворила украинская армия и далеко не в Черкасской области. "Жестокие обстрелы Донбасса" — именно так подписал ролик Владимир Соловьев.

Публикация является рекламой другого российского пропагандистского Telegram-канала и ролик должен был сыграть в качестве "кликбейта". Мол перейдите по ссылке и узнайте, что произошло на самом деле с женщиной.

На странице паблика уже указано, что это девушка из Умани, а не из Донбасса, но в произошедшем обвиняют все равно ВСУ и "карму".

Владимир Соловьев выдал российскую атаку в Умани за обстрел Донбасса Фото: Скриншот Владимир Соловьев выдал российскую атаку в Умани за обстрел Донбасса Фото: Скриншот

Подобной практикой занимаются и на федеральных каналах Российской Федерации. В очередном сюжете о "специальной военной операции", как они называют полномасштабную войну в Украине, журналист показывает якобы "обстрел Донецкой области украинскими боевиками", демонстрируя кадры разрушенного дома в Умани.

Издание "Настоящее время" сравнило видеоролики от российской пропаганды и украинских спасателей. Оказалось, что это кадры далеко не из Донбасса, а из Умани, куда накануне прилетела в жилой дом российская ракета и забрала жизни мирных жителей.

Напомним, в ночь на 28 апреля российская ракета нанесла удар по многоэтажному жилому дому в Умани. В результате взрыва обвалился целый подъезд здания. Еще одна ракета угодила в склады на территории города.