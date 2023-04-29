"Жорстокі обстріли Донбасу": пропаганду РФ після удару по Умані зловили на брехні (відео)

Російський пропагандист Володимир Соловйов запустив рекламу в соцмережах, видавши постраждалу дівчину з Умані за мешканку Донбасу. Його приклад наслідували і федеральні телеканали РФ.

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Російський пропагандист Володимир Соловйов продемонстрував новий рівень цинізму після ракетного удару ЗС РФ по житловому будинку у місті Умань Черкаської області. Опубліковано пост у його Telegram-каналі 28 квітня.

Російський пропагандист опублікував у мережі ролик, на якому поранена мешканка Умані зі сльозами на очах розповідає про те, що творить російська армія в Україні. Але ця частина була вирізана і показано лише руйнування внаслідок ракетного обстрілу.

Весь цинізм у тому, що цей рекламний ролик подається під виглядом того, що зробила українська армія і далеко не в Черкаській області. "Жорстокі обстріли Донбасу" — саме так підписав ролик Володимир Соловйов.

Публікація є рекламою іншого російського пропагандистського Telegram-каналу і ролик мав зіграти як "клікбейт". Мовляв, перейдіть за посиланням і дізнайтеся, що сталося насправді із жінкою.

На сторінці за посиланням вже вказано, що це дівчина з Умані, а не з Донбасу, але у трагедії звинувачують все одно ЗСУ та "карму".

Володимир Соловйов видав російську атаку в Умані за обстріл Донбасу Фото: Скріншот Володимир Соловйов видав російську атаку в Умані за обстріл Донбасу Фото: Скріншот

Подібною практикою займаються і на федеральних каналах Російської Федерації. У черговому сюжеті про "спеціальну військову операцію", як вони називають повномасштабну війну в Україні, журналіст показує нібито "обстріл Донецької області українськими бойовиками", демонструючи кадри зруйнованого будинку в Умані.

Видання "Настоящее время" порівняло відеоролики від російської пропаганди та українських рятувальників. З'ясувалося, що це кадри далеко не з Донбасу, а з Умані, куди напередодні прилетіла в житловий будинок російська ракета та забрала життя мирних мешканців.

Нагадаємо, в ніч на 28 квітня російська ракета завдала удару по багатоповерховому житловому будинку в Умані. Внаслідок вибуху обвалився цілий під'їзд будівлі. Ще одна ракета влучила в склади на території міста.