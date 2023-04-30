В Одессе у многоэтажки обнаружили тела женщины и ее 2-летнего ребенка
Во время трагедии женщина с ребенком находились дома сами. Полиция квалифицирует произошедшее как несчастный случай.
В Одессе женщина и ее дочь выпали с балкона и погибли. Тела 34-летней женщины и 2-летнего ребенка были обнаружены у многоэтажки на Французском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
По предварительной информации, горожанка вместе с дочерью выпала с балкона съемной квартиры, расположенной на 16 этаже жилого дома. Тела матери и ребенка обнаружили жильцы дома.
Женщина жила с ребенком и мужчиной. На момент происшествия его не было дома. В поле зрения полиции супруги не попадали. На учете по службе по делам детей семья также не состояла.
Предварительно, событие квалифицировано как несчастный случай.
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