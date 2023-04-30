В Одессе у многоэтажки обнаружили тела женщины и ее 2-летнего ребенка

Во время трагедии женщина с ребенком находились дома сами. Полиция квалифицирует произошедшее как несчастный случай.

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В Одессе женщина и ее дочь выпали с балкона и погибли. Тела 34-летней женщины и 2-летнего ребенка были обнаружены у многоэтажки на Французском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По предварительной информации, горожанка вместе с дочерью выпала с балкона съемной квартиры, расположенной на 16 этаже жилого дома. Тела матери и ребенка обнаружили жильцы дома.

Женщина жила с ребенком и мужчиной. На момент происшествия его не было дома. В поле зрения полиции супруги не попадали. На учете по службе по делам детей семья также не состояла.

Предварительно, событие квалифицировано как несчастный случай.

Напомним, что первый заместитель генерального директора и главный инженер "Якутскэнерго" Игорь Шкурко найден мертвым в следственном изоляторе Якутска. Суд отправил его в СИЗО 31 марта — на следующий день после того, как его задержали по делу о взятке.

В апреле Владислав Аваев, вице-президент Газпромбанка, его беременная жена и 13-летняя дочь были найдены мертвыми в московской квартире. По мнению следователей, Аваев застрелил членов семьи, а затем покончил с собой.