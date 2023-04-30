В Одесі біля багатоповерхівки виявили тіла жінки та її 2-річної дитини

Під час трагедії жінка з дитиною перебували вдома самі. Поліція кваліфікує подію, як нещасний випадок.

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В Одесі жінка та її маленька донька випали з балкона і загинули. Тіла 34-річної жінки та 2-річної дитини були виявлені біля багатоповерхівки на Французькому бульварі. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

За попередньою інформацією, містянка разом з донечкою випала з балкону орендованої квартири, розташованої на 16 поверсі житлового будинку. Тіла матері і дитини виявили мешканці будинку.

Жінка жила з дитиною та чоловіком. На момент події його не було вдома. У поле зору поліції подружжя не потрапляло. На обліку у службі у справах дітей сім’я також не перебувала.

Попередньо подію кваліфіковано як нещасний випадок.

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