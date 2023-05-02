У гигантского тайного ангара в Китае замечен дирижабль (фото)

Китай построил ангар размером 350 на 137 метров, туда может поместить американский авианосец класса Nimitz и останется еще место. На его фоне дирижабль выглядит небольшой точкой.

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На северо-западе Китая спутниковый снимок зафиксировал гигантский ангар, возле которого был замечен дирижабль или аэростат. Об этом сообщает The War Zone.

Частная компания BlackSky специализируется на спутниковых снимках и геопространственных данных. Они опубликовали снимок, на котором заметен дирижабль или аэростат. В издании отмечают, что китайский интерес в высотных дирижаблях вышел на первый план в начале 2023 года, когда американским военным пришлось сбивать воздушный шар.

Сам спутниковый снимок сделан был еще 4 ноября 2022, однако опубликовали его только сейчас. В компании также заявили, что воздушный объект фиксировали и два дня спустя. По оценкам CNN, дирижабль или аэростат имел длину около 30 метров — и это намного меньше ангара, на котором его разместили. Ангар имеет размер примерно 350 метров в длину и 137 метров в ширину. Объект является одним из самых больших на земле, размер настолько велик, что туда можно поместить авианосец класса Nimitz и внутри еще останется по 30 метров с каждой стороны.

Ангар имеет размеры 350 на 137 метров.

Дирижабль или аэростат, вероятно, не таким большим, как разнообразные стратосферные дирижабли. К примеру, Yuan Meng имел длину 75 метров или BNST-KT-02 с длиной в 100 метров. Однако зафиксированный на спутниковом изображении воздушный объект значительно меньше этих двух дирижаблей.

Конструкции в ангаре

В издании утверждают, что ангар построен для чего-то большого, на что указывает большой асфальтированный участок перед ним. После инцидентов в США с китайскими воздушными шарами, Штаты начали более активно наблюдать за военными объектами КНР.

Напомним, 27 февраля в СМИ писали, что аэростаты – это не лучший выбор для борьбы с РФ, потому что это неактуально в условиях современной войны.

15 февраля СМИ писали, что США установили точку запуска китайских аэростатов. Он мог случайно залететь на континентальную часть США.