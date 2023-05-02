Біля велетенського таємного ангару в Китаї помічено дирижабль (фото)

Китай побудував ангар розміром 350 на 137 метрів, туди може помістити американський авіаносець класу Nimitz й ще залишиться місце. На його фоні дирижабль виглядає маленькою крапкою.

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На північному заході Китаю супутниковий знімок зафіксував велетенський ангар, біля якого було помічено дирижабль або аеростат. Про це повідомляє The War Zone.

Приватна компанія BlackSky спеціалізується на супутникових знімках і геопросторових даних. Вони опублікували знімок, на якому помітно дирижабль чи аеростат. У виданні зазначають, що китайська зацікавленість у висотних дирижаблях вийшла на перший план на початку 2023 року, коли американським військовим довелося збивати повітряну кулю.

Сам супутниковий знімок зроблений був ще 4 листопада 2022 року, однак опублікували його лише зараз. У компанії також заявили, що повітряний обʼєкт фіксували і два дні потому. За оцінками CNN, дирижабль чи аеростат мав довжину близько 30 метрів — і це набагато менше, ніж ангар, на якому його розмістили. Ангар має розмір приблизно 350 метрів в довжину та 137 метрів завширшки. Обʼєкт є одним із найбільших на землі, розмір настільки великий, що туди можна помістити авіаносець класу Nimitz й ще мати всередині по 30 метрів з кожного боку.

Ангар має розміри 350 на 137 метрів

Дирижабль чи аеростат, ймовірно є не таким великим, як різноманітні стратосферні дирижаблі. Наприклад, Yuan Meng мав довжину 75 метрів або BNST-KT-02 з довжиною у 100 метрів. Однак зафіксований на супутниковому зображені повітряний обʼєкт значно менший за ці два дирижаблі.

Конструкції в ангарі

У виданні стверджують, що ангар побудований до чогось більшого, на що вказує велика асфальтована ділянка перед ним. Після інцидентів у США з китайськими повітряними кулями, Штати почали активніше спостерігати за військовими обʼєктами КНР.

Нагадаємо, 27 лютого в ЗМІ писали, що аеростати — це не найкращий вибір для боротьби з РФ, бо це неактуально в умовах сучасної війни.

15 лютого ЗМІ писали, що США встановили точку запуску китайських аеростатів. Він міг випадково залетіти на континентальну частину США.