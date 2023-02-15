"Незвичайний маршрут": у США встановили точку запуску китайських аеростатів, — WP

Американська розвідка не виключає, що через вітер і температуру аеростат міг помилково залетіти на континентальну частину США, проте початкове його завдання все одно було пов'язане з розвідкою військових об'єктів.

Related video

Сполучені Штати відстежили китайський кулю-шпигуна з моменту її запуску. Виявилось, що її запускають на острові Хайнань. Про це повідомляє The Washington Post.

Великий аеростат подолав шлях від Аляски до континентальної частини США. У виданні припускають, що це може бути пов'язане з нетиповими погодними умовами. Американські військові та спецслужби стежили за китайським аеростатом майже за тиждень до того, як він перетнув повітряний простір Америки. Вони спостерігали за ним з моменту зльоту з бази на острові Хайнань, що неподалік південного узбережжя Китаю.

Аналітики зараз оцінюють ймовірність того, що Китай не збирався проникати до центру США за допомогою аеростату. Спочатку його траєкторія мала йти над американською територією острова Гуам, де є військові об'єкти. Однак на підльоті повітряна куля різко змінила траєкторію на північ.

[ + – ] Напрям вітрів. Кожен трикутник – це один день

Джерела в США заявили, що повітряна куля пролетіла над Алеутськими островами Аляски за тисячі кілометрів від Гуама, потім дрейфувала над Канадою, де зіткнулася з сильним вітром, який штовхнула повітряна куля на південь, до континентальної частини Сполучених Штатів.

[ + – ] Траєкторія польоту аеростату

Виходячи з цього є ймовірність, що загострення відносин США і Китаю, що відбулося, могло бути викликано помилково, принаймні частково. Розвідка США та військові агенції відстежили повітряну кулю, коли вона стартувала з острова Хайнань. Аналітики розвідки не впевнені, чи було очевидне відхилення навмисним, чи випадковим, але впевнені, що воно призначалося для спостереження за військовими об'єктами США в Тихому океані.

Реакція Китаю на збиття "невинного аеростата" була несподіваною, зазначають у виданні. Спочатку вони висловили жаль через те, що об'єкт помилково залетів у простір США. Потім вони почали критикувати Вашингтон за перебільшення проблеми.

Нагадаємо, 13 лютого в Китаї заявили, що у 2022 році над країною пролетіло 10 американських аеростатів, але у США заперечують.

11 лютого ВПС США збили в небі загадковий об'єкт розміром з автомобіль слідом за повітряною кулею.