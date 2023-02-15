"Необычный маршрут": в США установили точку запуска китайских аэростатов, – WP

Американская разведка не исключает, что из-за ветра и температуры аэростат мог по ошибке залететь на континентальную часть США, однако первоначальная его задача все равно была связана с разведкой военных объектов.

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Соединенные Штаты отследили китайский шар-шпион с момента его запуска. Оказалось, что его запускают на острове Хайнань. Об этом сообщает The Washington Post.

Большой аэростат преодолел путь от Аляски до континентальной части США. В издании предполагают, что это может быть связано с нетипичными погодными условиями. Американские военные и спецслужбы следили за китайским аэростатом почти за неделю до того, как он пересек воздушное пространство Америки. Они наблюдали за ним с момента взлета с базы на острове Хайнань, что недалеко от южного побережья Китая.

Аналитики сейчас оценивают вероятность того, что Китай не собирался проникать в центр США при помощи аэростата. Первоначально его траектория должна была идти над американской территорией острова Гуам, где есть военные объекты. Однако на подлете воздушный шар резко изменил траекторию на север.

[ + – ] Направление ветров. Каждый треугольник - это один день

Источники в США заявили, что воздушный шар пролетел над Алеутскими островами Аляски в тысячах километрах от Гуама, затем дрейфовал над Канадой, где столкнулся с сильным ветром, который толкнул воздушный шар на юг, в континентальную часть Соединенных Штатов.

[ + – ] Траектория полета аэростата

Исходя из этого есть вероятность, что последовавшее обострение отношений США и Китая могло быть вызвано по ошибке, по крайней мере частично. Разведка США и военные агентства отследили воздушный шар, когда он стартовал с острова Хайнань. Аналитики разведки не уверены, было ли очевидное отклонение преднамеренным или случайным, но уверены, что оно предназначалось для наблюдения, за военными объектами США в Тихом океане.

Реакция Китая на сбитие "безобидного аэростата" была неожиданной, отмечают в издании. Сначала они выразили сожаление из-за того, что объект по ошибке залетел в пространство США. Затем они начали критиковать Вашингтон за преувеличение проблемы.

Напомним, 13 февраля в Китае заявили, что в 2022 году над страной пролетело 10 американских аэростатов, но в США отрицают.

11 февраля ВВС США сбили в небе загадочный объект размером с автомобиль вслед за воздушным шаром.