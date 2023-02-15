"Необычный маршрут": в США установили точку запуска китайских аэростатов, – WP
Американская разведка не исключает, что из-за ветра и температуры аэростат мог по ошибке залететь на континентальную часть США, однако первоначальная его задача все равно была связана с разведкой военных объектов.
Соединенные Штаты отследили китайский шар-шпион с момента его запуска. Оказалось, что его запускают на острове Хайнань. Об этом сообщает The Washington Post.
Большой аэростат преодолел путь от Аляски до континентальной части США. В издании предполагают, что это может быть связано с нетипичными погодными условиями. Американские военные и спецслужбы следили за китайским аэростатом почти за неделю до того, как он пересек воздушное пространство Америки. Они наблюдали за ним с момента взлета с базы на острове Хайнань, что недалеко от южного побережья Китая.
Аналитики сейчас оценивают вероятность того, что Китай не собирался проникать в центр США при помощи аэростата. Первоначально его траектория должна была идти над американской территорией острова Гуам, где есть военные объекты. Однако на подлете воздушный шар резко изменил траекторию на север.
Источники в США заявили, что воздушный шар пролетел над Алеутскими островами Аляски в тысячах километрах от Гуама, затем дрейфовал над Канадой, где столкнулся с сильным ветром, который толкнул воздушный шар на юг, в континентальную часть Соединенных Штатов.
Исходя из этого есть вероятность, что последовавшее обострение отношений США и Китая могло быть вызвано по ошибке, по крайней мере частично. Разведка США и военные агентства отследили воздушный шар, когда он стартовал с острова Хайнань. Аналитики разведки не уверены, было ли очевидное отклонение преднамеренным или случайным, но уверены, что оно предназначалось для наблюдения, за военными объектами США в Тихом океане.
Реакция Китая на сбитие "безобидного аэростата" была неожиданной, отмечают в издании. Сначала они выразили сожаление из-за того, что объект по ошибке залетел в пространство США. Затем они начали критиковать Вашингтон за преувеличение проблемы.
Напомним, 13 февраля в Китае заявили, что в 2022 году над страной пролетело 10 американских аэростатов, но в США отрицают.
11 февраля ВВС США сбили в небе загадочный объект размером с автомобиль вслед за воздушным шаром.