Безобидные шары Си Цзиньпина: в США признали коммерческое назначение китайских аэростатов

Представитель белого дома Джон Кирби заявил, что американские следователи пока не располагают информацией о том, что сбитые воздушные объекты являются частью шпионской программы КНР.

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Пресс-секретарь Совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби 14 февраля заявил, что три воздушных объекта, сбитых за последние несколько дней, могут оказаться безобидными коммерческими или исследовательскими проектами, не представляющими реальной угрозы для США. По его словам, американские следователи пока не нашли никаких доказательств того, что эти три аэростата связаны с китайской шпионской программой, передает британская служба ВВС.

Кирби отметил, что следователи пока не смогли найти и собрать обломки трех объектов после того, как они были сбиты. Между тем если обломки все же будут найдены и проанализированы, возможно официальный Вашингтон придет к другому выводу.

Но пока американские военные и сотрудники разведки не нашли ничего, что позволило бы предположить, что эти три объекта были элементом разведывательной деятельности КНР, в отличие от первого воздушного шара, сбитого у побережья Южной Каролины.

"Мы не видели никаких указаний или чего-либо, что конкретно указывало бы на то, что эти три объекта были частью шпионской программы КНР. Или что они определенно участвовали в сборе внешней разведывательной информации", — сказал Кирби журналистам.

[ + – ] Места, где были сбиты аэростаты, источник: ВВС

Критика в адрес Белого дома

Журналисты отметили, что брифинг Джона Кирби стал последней попыткой администрации президента Джо Байдена проинформировать американских законодателей о странных летающих объектах над Северной Америкой. При этом тот факт, что у Белого дома было больше вопросов, чем ответов, вызвало новую волну критики в рядах сенаторов.

"Все говорят, ведут себя так, будто мы впервые видим такие вещи. Нет, это не так. Единственный способ получить ответы на эти вопросы — не просто извлечь все, что осталось, а понять, как это соотносится с сотнями других подобных случаев", — высказался республиканец Марко Рубио из Флориды.

Демократ от штата Вирджиния Марк Уорнер в свою очередь заявил, что администрация Байдена должна более энергично информировать законодателей, чтобы те смогли более адекватно определять, какие научные, метеорологические и другие аэростаты нарушают нормы закона и поэтому являются потенциальным поводом для тревоги.

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Воздушный шар для разведки. Зачем Китай применяет технологии времен Второй мировой

Напомним,10 февраля администрация президента США Джо Байдена включила в черный список экспорта шесть китайских организаций, связанных с подозреваемой программой Пекина наблюдения за воздушными шарами. Ограничения коснулись пять компаний и одного исследовательского института КНР.