СМИ рассказали, как китайские аэростаты прорвали воздушную оборону США

По данным журналистов, разведка США и Канады почти не принимала во внимание поступающую информацию о медленно движущихся воздушных объектах в сторону Северной Америки, концентрируясь на угрозе ракет.

Related video

Воздушные силы США сбили в небе уже четыре летающих объекта. В связи с этим лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер обвинил Китай в запуске первых трех аэростатов. При этом он назвал "диким" тот факт, что правительство США ничего не знало о программе шпионажа с помощью воздушных шаров. О том, как китайским аэростатам удалось прорвать противовоздушную оборону Соединенных Штатов и Канады разбирались журналисты The Guardian.

По информации источников издания, перед тем как воздушные шары попали в воздушное пространство Северной Америки, разведка США и Канады почти не принимала во внимание поступающую информацию о медленно движущихся объектах, концентрируясь на угрозе ракет. Поэтому объекты смогли беспрепятственно войти в воздушное пространство двух стран.

Позже выяснилось, что подобные инциденты имели место еще при президентстве Дональда Трампа. Аналитики предполагают, что Пекин запускает шпионские аэростаты для сбора информации и наблюдением за иностранными войсками в преддверии возможного конфликта вокруг Тайваня, который может разразиться в ближайшие годы.

И хотя Шумер резко обвинил КНР в запуске первых трех аэростатах, в Пентагоне не стали столь однозначно об этом говорить, пока обвинив Пекин в запуске самого первого воздушного шара, который был сбит 4 февраля. По словам чиновника оборонного ведомства, окончательные ответы придется ждать, пока не будут извлечены обломки.

В свою очередь китайская сторона признала, что первый воздушный шар принадлежит ей, однако Пекин настаивал на том, что аэростат использовался в научных целях, наблюдая за погодой. Пентагон оспорил это, заявив, что предварительно все признаки указывают на то, что на воздушном шаре было мощное оборудование, которое могло перехватывать сообщения.

"Китайцы были унижены — я думаю, что китайцев поймали на лжи. Для них это настоящая неудача", — заявил Шумер.

Что касается остальных объектов, то обозреватели отметили, что ВВС США пока не могут внятно ответить на вопрос, каким образом они оказались в небе над Северной Америкой.

Напомним, 13 февраля Пентагон заявил, что в воскресенье, 12 февраля, американские истребители сбили четвертый за последнюю неделю неопознанный объект, который пролетал над озером Гурон в штате Мичиган. Представители Минобороны США отметили, что объект пролетал в непосредственной близости от важных военных объектов страны.

9 февраля ВВС США сбили несанкционированный летающий объект в небе над Аляской. По информации журналистов АВС News, власти страны пока не могут установить тип и предназначение объекта, однако утверждается, что он был беспилотным.