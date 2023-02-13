Над США сбили 4-й неопознанный объект, в Пентагоне не исключают его внеземное происхождение

Воздушный объект был уничтожен над озером Гурон в штате Мичиган по указанию президента Джо Байдена. Американские военные считают, что он не нес военную угрозу чему-либо на земле, однако потенциально мог вести наблюдение.

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В небе над США американские истребители 12 февраля сбили четвертый за последнюю неделю неопознанный восьмиугольный объект. Он пролетал над озером Гурон в штате Мичиган. Об этом заявили в Пентагоне.

Сообщается, что воздушный объект был уничтожен по указанию американского президента Джо Байдена и на основе рекомендаций главы Пентагона Ллойда Остина. Неизвестный аппарат, пролетавший на высоте 6 км, ликвидировали с помощью истребителя F-16, который выпустил ракету AIM9x.

"Его траектория и высота вызывали опасения, в том числе то, что он может представлять опасность для гражданской авиации. Место, выбранное для этого сбития, дало нам возможность избежать столкновения с людьми на земле и повысить шансы на восстановление обломков", — сказано в сообщении.

В Минобороны США отметили, что воздушный объект пролетел в непосредственной близости от важных объектов Пентагона. Американские военные считают, что он не нес военную угрозу чему-либо на земле, однако потенциально мог вести наблюдение.

Это последний инцидент после того, как китайский разведывательный шар привел силы безопасности Северной Америки в состояние повышенной готовности.

Генерал Военно-воздушных сил США Глен ВанХерк сказал журналистам, что военные не смогли определить последние три объекта, как они держатся в воздухе и откуда они летят.

Кроме того, он не исключил, что аппараты имеют внеземное происхождение.

"Мы не просто так называем их объектами, а не воздушными шарами. Я позволю разведывательному сообществу и контрразведывательному сообществу разобраться в этом", — сказал ВанХерк.

В то же время другой представитель Пентагона на условиях анонимности сообщил изданию Reuters, что военные не видели никаких доказательств того, что эти объекты были инопланетными.

Напомним, 4 февраля Пентагон сбил китайский аэростат, который оказался над территорией Америки и пролетал над стратегически важными военными объектами. В США считают, что он был запущен для шпионских целей. Однако в Китае заявили, что воздушный шар используется для метеорологических наблюдений и случайно сбился с пути.

10 февраля США сбили второй за неделю несанкционированный летающий объект в небе над Аляской. Американское руководство пока не смогло установить тип и предназначение объекта.

11 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что неизвестный летающий аппарат нарушил канадское воздушное пространство. Канадские и американские самолеты F-22 были подняты в воздух и успешно обстреляли объект.