Над США збили 4-й невідомий об'єкт, у Пентагоні не виключають його позаземне походження

Повітряний об'єкт знищено над озером Гурон у штаті Мічиган за вказівкою президента Джо Байдена. Американські військові вважають, що він не ніс військову загрозу чомусь на землі, проте потенційно міг вести спостереження.

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У небі над США американські винищувачі 12 лютого збили четвертий за останній тиждень невідомий восьмикутний об'єкт. Він пролітав над озером Гурон у штаті Мічиган. Про це заявили у Пентагоні.

Повідомляється, що повітряний об'єкт знищено за вказівкою американського президента Джо Байдена та на основі рекомендацій глави Пентагону Ллойда Остіна. Невідомий апарат, що пролітав на висоті 6 км, ліквідовано за допомогою винищувача F-16, який випустив ракету AIM9x.

"Його траєкторія і висота викликали побоювання, зокрема те, що він може становити небезпеку для цивільної авіації. Місце, обране для цього збиття, дало нам можливість уникнути зіткнення з людьми на землі та підвищити шанси на відновлення уламків", — сказано в повідомленні.

У Міноборони США зазначили, що повітряний об'єкт пролетів у безпосередній близькості від важливих об'єктів Пентагону. Американські військові вважають, що він не ніс військову загрозу чомусь на землі, проте потенційно міг вести спостереження.

Це останній інцидент після того, як китайська розвідувальна куля привела сили безпеки Північної Америки у стан підвищеної готовності.

Генерал Військово-повітряних сил США Глен Ван Герк сказав журналістам, що військові не змогли визначити останні три об'єкти, як вони тримаються в повітрі і звідки вони летять.

Крім того, він не виключив, що апарати мають позаземне походження.

"Ми не просто так називаємо їх об'єктами, а не повітряними кулями. Я дозволю розвідувальній спільноті та контррозвідувальній спільноті розібратися в цьому", — сказав Ван Герк.

Водночас інший представник Пентагону на умовах анонімності повідомив Reuters, що військові не бачили жодних доказів того, що ці об'єкти були інопланетними.

Нагадаємо, 4 лютого Пентагон збив китайський аеростат, який опинився над територією Америки та пролітав над стратегічно важливими військовими об'єктами. У США вважають, що його було запущено для шпигунських цілей. Однак у Китаї заявили, що повітряна куля використовується для метеорологічних спостережень і випадково збилася з шляху.

10 лютого США збили другий за тиждень несанкціонований літаючий об'єкт у небі над Аляскою. Американське керівництво поки що не змогло встановити тип і призначення об'єкта.

11 лютого прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що невідомий літаючий апарат порушив канадський повітряний простір. Канадські та американські літаки F-22 були підняті у повітря та успішно обстріляли об'єкт.