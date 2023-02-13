ЗМІ розповіли, як китайські аеростати прорвали повітряну оборону США

За даними журналістів, розвідка США і Канади майже не брала до уваги інформацію про повільно рухомі повітряні об'єкти в бік Північної Америки, концентруючись на загрозі ракет.

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Повітряні сили США збили в небі вже чотири летючі об'єкти. У зв'язку з цим лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер звинуватив Китай у запуску перших трьох аеростатів. Водночас він назвав "диким" той факт, що уряд США нічого не знав про програму шпигунства за допомогою повітряних куль. Про те, як китайським аеростатам вдалося прорвати протиповітряну оборону Сполучених Штатів та Канади, розбиралися журналісти The Guardian.

За інформацією джерел видання, перед тим як повітряні кулі потрапили в повітряний простір Північної Америки, розвідка США і Канади майже не брала до уваги інформацію про повільно рухомі об'єкти, концентруючись на загрозі ракет. Тому об'єкти змогли безперешкодно увійти до повітряного простору двох країн.

Пізніше з'ясувалося, що такі інциденти мали місце ще за президентства Дональда Трампа. Аналітики припускають, що Пекін запускає шпигунські аеростати для збору інформації та спостереженням за іноземними військами напередодні можливого конфлікту навколо Тайваню, який може вибухнути найближчими роками.

І хоча Шумер різко звинуватив КНР у запуску перших трьох аеростатів, у Пентагоні не стали так однозначно про це говорити, поки звинувативши Пекін у запуску першої повітряної кулі, яку збито 4 лютого. За словами чиновника оборонного відомства, остаточні відповіді доведеться чекати, доки не буде вилучено уламки.

Зі свого боку китайська сторона визнала, що перша повітряна куля належить їй, проте Пекін наполягав на тому, що аеростат використовувався з науковою метою, спостерігаючи за погодою. Пентагон оскаржив це, заявивши, що попередньо всі ознаки вказують на те, що на повітряній кулі було потужне обладнання, яке могло перехоплювати повідомлення.

"Китайці були принижені — я думаю, що китайців упіймали на брехні. Для них це справжня невдача", — заявив Шумер.

Що стосується решти об'єктів, то оглядачі зазначили, що ВПС США поки не можуть виразно відповісти на питання, як вони опинилися в небі над Північною Америкою.

Нагадаємо, 13 лютого Пентагон заявив, що в неділю, 12 лютого, американські винищувачі збили четвертий за останній тиждень невідомий об'єкт, який пролітав над озером Гурон у штаті Мічиган. Представники Міноборони США зазначили, що об'єкт пролітав у безпосередній близькості від важливих військових об'єктів країни.

9 лютого ВПС США збили несанкціонований літаючий об'єкт у небі над Аляскою. За інформацією журналістів АВС News, влада країни поки не може встановити тип і призначення об'єкта, проте стверджується, що він був безпілотним.