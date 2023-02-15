Безневинні кулі Сі Цзіньпіна: у США визнали комерційне призначення китайських аеростатів

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що американські слідчі поки не мають інформації про те, що збиті повітряні об'єкти є частиною шпигунської програми КНР.

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Прессекретар Ради національної безпеки в Білому домі Джон Кірбі 14 лютого заявив, що три повітряні об'єкти, збиті за останні кілька днів, можуть виявитися невинними комерційними або дослідницькими проєктами, які не становлять реальної загрози для США. За його словами, американські слідчі поки не знайшли жодних доказів того, що ці три аеростати пов'язані з китайською шпигунською програмою, передає британська служба ВВС.

Кірбі зазначив, що слідчі поки не змогли знайти та зібрати уламки трьох об'єктів після того, як їх було збито. Тим часом, якщо уламки все ж таки будуть знайдені і проаналізовані, можливо офіційний Вашингтон прийде до іншого висновку.

Але поки американські військові та співробітники розвідки не знайшли нічого, що дозволило б припустити, що ці три об'єкти були елементом розвідувальної діяльності КНР, на відміну від першої повітряної кулі, збитої біля узбережжя Південної Кароліни.

"Ми не бачили жодних вказівок або будь-чого, що конкретно вказувало б на те, що ці три об'єкти були частиною шпигунської програми КНР. Або що вони безперечно брали участь у зборі зовнішньої розвідувальної інформації", — сказав Кірбі журналістам.

[ + – ] Місця, де збиті аеростати, джерело: ВВС

Критика на адресу Білого дому

Журналісти зазначили, що брифінг Джона Кірбі став останньою спробою адміністрації президента Джо Байдена поінформувати американських законодавців про дивні летючі об'єкти над Північною Америкою. Водночас той факт, що Білий дім мав більше запитань, ніж відповіді, викликало нову хвилю критики в рядах сенаторів.

"Усі кажуть, поводяться так, ніби ми вперше бачимо такі речі. Ні, це не так. Єдиний спосіб отримати відповіді на ці питання — не просто витягти все, що залишилося, а зрозуміти, як це співвідноситься з сотнями інших таких випадків", — висловився республіканець Марко Рубіо з Флориди.

Демократ від штату Вірджинія Марк Ворнер зі свого боку заявив, що адміністрація Байдена має енергійніше інформувати законодавців, щоб ті змогли адекватніше визначати, які наукові, метеорологічні та інші аеростати порушують норми закону і тому є потенційним приводом для тривоги.

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Нагадаємо, 10 лютого адміністрація президента США Джо Байдена включила до чорного списку експорту шість китайських організацій, пов'язаних з підозрюваною програмою Пекіна спостереження за повітряними кулями. Обмеження торкнулися п'ять компаній та одного дослідницького інституту КНР.