Лидер республиканцев поставил на место журналиста из РФ и изменил позицию по Украине, — WP

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заверил, что поддержка Украины будет продолжаться, поскольку весь мир видит, что на самом деле происходит. Хотя ранее политик предупреждал, что Штаты не будут "выписывать пустые чеки Киеву".

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Увольнение из издания Fox News известного критика Украины Такера Карлсона могло вызвать общественный резонанс и сказаться на поддержке Киева со стороны Вашингтона. Об этом пишет The Washington Post.

Ведущий Такер Карлсон — пожалуй, самый заметный и влиятельный критик политики США по отношению к Украине. Он также не чужд крайностей и конспирологии. Поддерживал Кремль, называл Владимира Путина "не таким уж плохим парнем" и безосновательно заявлял, что американские войска воюют бок о бок с украинцами. В поддержку своих доводов приводил документ с искаженной информацией.

После ухода Карлсона лидер Республиканской партии Кевин Маккарти неожиданно сделал самое громкое заявление в поддержку Украины. В прошлом он предупреждал, что США не будут выписывать "пустые чеки" Украине и что, возможно, военная поддержка остановится.

В понедельник, 1 мая, во время визита в Израиль на пресс-конференции он беседовал с российским журналистом, который упомянул о том, что представитель республиканцев не поддерживает "неограниченные и бесконтрольные поставки вооружений и помощь Украины".

"Он сказал, что я не поддерживаю Украину? Нет, я голосовал за выделение поддержки Украине. Я поддерживаю помощь Украине", — заявил Маккарти.

"Я не поддерживают то, что ваша страна сделала с Украиной. Я также не поддерживаю убийство детей", — добавил он и также посоветовал российскому руководству вывести войска из Украины

Поддержка Украины будет продолжаться, отметил Маккарти, потому что весь мир видит, что на самом деле происходит.

Республиканцы меняют позицию по Украине?

Издание The Washington Post обратило внимание на еще одну деталь. В вопросе российского журналиста не говорилось о том, что Маккарти совершенно против того, что США оказывают помощь Украине и хочет поставить в этом вопросе точку. Напротив, упоминалось о "бесконтрольных и неограниченных поставках оружия и помощи". То есть это практически те же "пустые чеки", о которых ранее заявлял Маккарти. И он мог бы вновь повторить свой тезис, но не сделал этого.

Вместо этого он сказал о "продолжении поддержки" Украины, что может быть сигналом другим республиканцам, таким как Мэтт Гаэц из Флориды и Марджори Тейлор Грин (конгрессвумен от Джорджии), которые, наряду с Такером Карлсоном, пытались изменить партийный курс.

Подобное заявление Маккарти прозвучало в тон словам лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла, который считается, возможно, самым большим сторонником продолжения поддержки Киева среди республиканцев, и, по словам которого, дело не только и не столько в моральной стороне, сколько в том, что ослабленные позиции Кремля на международной арене в интересах Вашингтона.

Другими словами, сейчас топ-республиканцы — и в Палате представителей, и Сенате — руководствуются примерно одними и теми же соображениями. Заявление Маккарти важно еще и тем, что он возглавляет республиканское большинство в Палате представителей, где возникали наибольшие сложности с утверждением помощи Украине.

Делая подобные заявления, Маккарти не боится растерять весь свой политический капитал и поддержку со стороны американских "правых", отмечают журналисты.

Напомним, что телеканал Fox News проходит по резонансному делу о клевете и должен выплатить свыше $787 млн, среди свидетелей — ведущие Шон Хэннити и Такер Карлсон.

Также сообщалось, что сенаторы-республиканцы заявили о "прокси-войне" и призвали Байдена остановить помощь Киеву.