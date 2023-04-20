"Это прокси-война": сенаторы-республиканцы призвали Байдена прекратить помогать Украине

Республиканцы призывают главу Белого дома остановить колоссальные затраты на помощь властям Украины "власть которой исторически погрязла в коррупции" и не провоцировать Россию, которая доказала, что готова к еще большей войне.

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В четверг, 20 апреля, группа из 19 сенаторов-республиканцев подготовили к президенту США Джо Байдену совместное письмо, в котором призвали американского лидера прекратить оказывать помощь Украине в войне с РФ.

Среди сенаторов, подписавшихся под обращением, числится скандальная сторонница Трампа и теории заговора QAnon Марджори Тейлор Грин и сенатор Рэнд Пол, который пытался притормозить выделение помощи Украине.

"Начался второй год войны, но обозримого конца не видно, как и нет четкой стратегии, как ее завершить. Эта прокси-война (международный конфликт между двумя странами, которые пытаются достичь своих целей с помощью военных действий, происходящих на территории третьей страны — ред.) России в Украине – не в интересах США и грозит эскалацией, которая может выйти из-под контроля", – указывают авторы письма.

Сенаторы призывают Байдена остановить процесс "эскалации и еще большего насилия", которые по их мнению происходят из-за постоянной поддержки Украины и применения санкций по отношению к России. Они утверждают, что такая политика лидера США может привести к угрозе прямого столкновения с Россией.

Республиканцы выражают опасения, что терпение Москвы в ведении такой войны однажды может закончиться, при этом действия Путина при нападении на Украину показали всему миру, что он готов к применению силы.

Масштабная помощь Украине, по их словам, может повредить армии США и поспособствовать сближению России и Китая. При этом колоссальные затраты средств для помощи Украине, "власть которой исторически погрязла в коррупции" выделяются на фоне того, что в Штатах хватает своих внутренних проблем.

"Есть приемлемые способы, как США могут поддержать украинский народ, но безлимитные поставки оружия в поддержку бесконечной войны – это не один из таких вариантов. В наших национальных интересах, как и украинского народа – поощрять к переговорам, которые нужны безотлагательно для того, чтобы этот конфликт получил развязку. Призываем вас продвигать достижение мира путем переговоров между двумя сторонами", – призывают подписанты.

Визит Джо Байдена в Украину и Польшу

20 февраля стало известно, что американский лидер Джо Байден совершил незапланированный визит в Киев, во время которого провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которого заверил в дальнейшей поддержке США.

Во время брифинга Байден заявил, что Украина получит от США пакет военной помощи на 500 млн долларов — боеприпасы для дальнобойных РСЗО HIMARS и гаубиц, а также ПТРК Javelin.

После визита в Киев, лидер США направился в Польшу, где 22 февраля 2023 года произнес историческую речь о том, что президент РФ Владимир Путин не сможет выиграть войну против человека, "который сделан из стали" (Владимир Зеленский — ред.) и против ставших намного сильнее союзных демократических стран.

Напомним, 19 апреля, представительница Белого дома США Карин Жан-Пьер анонсирована новый пакет военной помощи Украине, в рамках которого ВСУ пообещали доставить дополнительные боеприпасы для американской реактивной системы HIMARS и артиллерийские снаряды.

Также в январе 2023 года, США анонсировали крупнейший пакет военной помощи Украине на сумму 3 млрд долларов, в который вошли ракеты Sparrow, Zuni, TOW, гаубицы и БМП Bradley и многое другое.