"Це проксі-війна": сенатори-республіканці закликали Байдена припинити допомагати Україні

Республіканці закликають голову Білого дому зупинити колосальні витрати на допомогу владі України "влада якої історично загрузла в корупції" і не провокувати Росію, яка довела, що готова до ще більшої війни.

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У четвер, 20 квітня, група з 19 сенаторів-республіканців підготувала до президента США Джо Байдена спільний лист, у якому закликала американського лідера припинити надавати допомогу Україні у війні з РФ.

Серед сенаторів, що підписалися під зверненням, є скандальна прихильниця Трампа та теорії змови QAnon Марджорі Тейлор Грін та сенатор Ренд Пол, який намагався пригальмувати виділення допомоги Україні.

"Почався другий рік війни, але осяжного кінця не видно, як і немає чіткої стратегії, як її завершити. Ця проксі-війна (міжнародний конфлікт між двома країнами, які намагаються досягти своєї мети за допомогою воєнних дій, що відбуваються на території третьої країни — ред.) Росії в Україні – не на користь США та загрожує ескалацією, яка може вийти з-під контролю", – зазначають автори листа.

Сенатори закликають Байдена зупинити процес "ескалації та ще більшого насильства", що на їхню думку відбуваються через постійну підтримку України та застосування санкцій щодо Росії. Вони стверджують, що така політика лідера США може спричинити загрозу прямого зіткнення з Росією.

Республіканці висловлюють побоювання, що терпіння Москви у веденні такої війни якось може закінчитися, проте дії Путіна під час нападу на Україну показали всьому світу, що він готовий до застосування сили.

Масштабна допомога Україні, за їхніми словами, може зашкодити армії США та сприяти зближенню Росії та Китаю. Однак колосальні витрати коштів для допомоги Україні, "влада якої історично загрузла в корупції", виділяються на тлі того, що в Штатах вистачає своїх внутрішніх проблем.

"Є прийнятні способи, як США можуть підтримати український народ, але значні постачання зброї на підтримку нескінченної війни – це не один з таких варіантів. У наших національних інтересах, як і українського народу – заохочувати до переговорів, що негайно потрібні для того, щоб цей конфлікт отримав розв'язку. Закликаємо вас просувати досягнення миру шляхом переговорів між двома сторонами", – закликають підписанти.

Візит Джо Байдена до України та Польщі

20 лютого стало відомо, що американський лідер Джо Байден здійснив незапланований візит до Києва, під час якого провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, якого запевнив у подальшій підтримці США.

Під час брифінгу Байден заявив, що Україна отримає від США пакет військової допомоги на 500 млн. доларів — боєприпаси для далекобійних РСЗВ HIMARS і гаубиць, а також ПТРК Javelin.

Після візиту до Києва, лідер США попрямував до Польщі, де 22 лютого 2023 року виголосив історичну промову про те, що президент РФ Володимир Путін не зможе виграти війну проти людини, "яку зроблено зі сталі" (Володимир Зеленський — ред.) і проти набагато сильніших союзних демократичних країн.

Нагадаємо, 19 квітня, представниця Білого дому Карін Жан-П'єр анонсувала новий пакет військової допомоги Україні, в межах якого ЗСУ пообіцяли доставити додаткові боєприпаси для американської реактивної системи HIMARS та артилерійські снаряди.

Також у січні 2023 року США анонсували найбільший пакет військової допомоги Україні на суму 3 млрд доларів, до якого увійшли ракети Sparrow, Zuni, TOW, гаубиці та БМП Bradley та багато іншого.