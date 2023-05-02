Лідер республіканців поставив на місце журналіста з РФ і змінив позицію щодо України, — WP

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті запевнив, що підтримка України продовжуватиметься, оскільки весь світ бачить, що насправді відбувається. Хоча раніше політик попереджав, що Штати не "виписуватимуть порожні чеки Києву".

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Звільнення з видання Fox News відомого критика України Такера Карлсона могло спричинити суспільний резонанс і позначитися на підтримці Києва з боку Вашингтона. Про це пише The Washington Post.

Ведучий Такер Карлсон — мабуть, найпомітніший і найвпливовіший критик політики США щодо України. Він також не чужий крайнощів і конспірології. Підтримував Кремль, називав Володимира Путіна "не таким вже поганим хлопцем" і безпідставно заявляв, що американські війська воюють пліч-о-пліч з українцями. На підтримку своїх аргументів наводив документ зі відредагованими даними.

Після звільнення Карлсона лідер Республіканської партії Кевін Маккарті несподівано зробив, мабуть, найгучнішу із своїх заяв на підтримку України. У минулому він попереджав, що США не виписуватимуть "порожніх чеків" Україні й що, можливо, військова підтримка зупиниться.

У понеділок, 1 травня, під час візиту до Ізраїлю на пресконференції він розмовляв із російським журналістом, який згадав про те, що представник республіканців не підтримує "необмежені та безконтрольні постачання озброєнь та допомогу України".

"Він сказав, що я не підтримую Україну? Ні, я голосував за виділення підтримки Україні. Я підтримую допомогу Україні", — заявив Маккарті.

"Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую вбивство дітей", — додав він і також порадив російському керівництву вивести війська з України

Підтримка України продовжуватиметься, зазначив Маккарті, бо весь світ бачить, що насправді відбувається.

Республіканці змінюють позицію щодо України?

Видання The Washington Post звернуло увагу на ще одну деталь. У питанні російського журналіста не йшлося про те, що Маккарті проти того, що США надають допомогу Україні й хоче поставити в цьому питанні крапку. Навпаки, згадувалося про "безконтрольні та необмежені поставки зброї та допомоги". Тобто це практично ті самі "порожні чеки", про які раніше заявляв Маккарті. І він міг би знову повторити свою тезу, але не зробив цього.

Натомість він сказав про "продовження підтримки" України, що може бути сигналом іншим республіканцям, таким як Метт Гаец із Флориди та Марджорі Тейлор Грін (конгресвумен від Джорджії), які разом із Такером Карлсоном намагалися змінити партійний курс.

Подібна заява Маккарті прозвучала в тон словам лідера сенатської меншини Мітча Макконнелла, який вважається, можливо, найбільшим прихильником продовження підтримки Києва серед республіканців, і, за словами якого, справа не тільки й не стільки у моральному боці, як у тому, що ослаблені позиції Кремля на міжнародної арені в інтересах Вашингтона.

Іншими словами, зараз топреспубліканці — і в Палаті представників, і в Сенаті — керуються приблизно одними й тими самими міркуваннями. Заява Маккарті важлива ще й тим, що він очолює республіканську більшість у Палаті представників, де виникали найбільші труднощі із затвердженням допомоги Україні.

Роблячи подібні заяви, Маккарті не боїться втратити весь свій політичний капітал та підтримку з боку американських "правих", зазначають журналісти.

Нагадаємо, що телеканал Fox News проходить у резонансній справі про наклеп і має виплатити понад $787 млн, серед свідків — ведучі Шон Хенніті та Такер Карлсон.

Також повідомлялося, що сенатори-республіканці заявили про "проксі-війну" і закликали Байдена зупинити допомогу Києву.