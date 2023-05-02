"В ближайшие недели": в США знают о готовящемся контрнаступлении Украины, — Блинкен

По словам госсекретаря США, успех ВСУ на поле боя — самый быстрый путь к переговорам и завершению войны.

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В Вашингтоне знают, что Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление в ближайшие недели. Об это заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox News, пишет 2 мая "Голос Америки".

"Нам известно, что украинцы планируют контрнаступление в следующие недели. Давайте посмотрим, что будет. В конце концов, их успех на поле боя — лучший и, возможно, самый быстрый путь к переговорам, которые принесут справедливый и устойчивый мир", — заявил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что что планы России уже потерпели поражение и призвал следить за развитием будущего украинского контрнаступления.

"Россия уже потерпела поражение в том плане, что их первоначальные намерения стереть Украину с карты, подчинить ее России, уничтожить ее как независимое государство. Это провалилось и не будет иметь успеха", — заявил Блинкен.

Блинкен также прокомментировал возможную роль Китая в достижении мира. По его словам, США открыты к ответственным усилиям по продвижению мира от любой страны, но любое мирное соглашение должно базироваться на защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.

Напомним, 12 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают Украину в возвращении захваченных территорий, однако все решения касательно боевых действий принимают в Киеве, а не Вашингтоне.

Ранее, 11 апреля, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что все планы по контрнаступлению ВСУ хорошо знают только военно-политическое руководство Украины. Глава Пентагона отметил, что у Киева есть все необходимые условия для успешного контрнаступления.