Аналитики ISW рассказали, почему Пригожин соврал об убийстве командующего силами ТрО Украины

Аналитики считают, что подобные комментарии российских ультранационалистов, в том числе о массивном обстреле Павлограда, направлены на замедление контрнаступления Сил обороны Украины.

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Российская пропаганда подхватила заявление руководителя группы наемников Евгения Пригожина об обстреле автомобиля, в котором якобы находился командующий Силами украинской территориальной обороны генерал-майор Игорь Танцюра. Об этом говорится в сводке ISW за 2 мая.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 2 мая заявил, что его подразделение нанесло удар по бронеавтомобилю, в котором Танцюра ехал в Бахмут. Было опубликовано видео с предполагаемым обстрелом.

Спикер Украинской теробороны Денис Зелинский, в свою очередь, объяснил, что "все живы и здоровы".

Но Пригожин пообещал продолжить операции в районе, подвергшемся удару.

Так называемые российские военкоры назвали заявления Пригожина об ударе по автомобилю с руководителем теробороны информационной победой. По утверждениям одного из известных пропагандистов, Танцюра получил указание о переводе резервов в Бахмут и подготовке украинских сил к контратакам в этой местности. Обстрел автомобиля с ним он назвал важным событием с оперативной точки зрения, которое замедляет предстоящее украинское контрнаступление.

Все комментарии российских ультранационалистов, по сути, сводятся к тому, что любые российские операции направлены на замедление контрнаступления ВСУ.

Другие российские военкоры утверждали что обстрел ВС РФ Павлограда 1 мая значительно усложняет логистику украинцев и также скажется на сроках контрнаступательных операций Украины.

Напомним, что, по данным военных аналитиков, Кремль уже подготовил методички, которые позволяют пропаганде оправдываться за новые поражения ВС РФ.

В сводке за 1 мая военные исследователи сообщили, что в Бахмут переброшены российские снайперы из неназванного контртеррористического подразделения, и что происходит это на фоне значительных потерь: только за 2023 год РФ потеряла в районе Бахмута в общем сложности 100 тысяч военных убитыми и ранеными.