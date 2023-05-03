Общее число потерь в войне — свыше 360 000 человек: США хотят обнародовать данные, — WP

Официальные лица США признают, что контрнаступление ВСУ, вероятно, позволит вернуть лишь "скромные территории", а кровопролитная война будет продолжаться и в 2024 году.

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В последние месяцы резко возросло число погибших или раненых среди российских оккупационных войск в Украине, согласно данным, обнародованным Белым домом на этой неделе. Число потерь может возрасти еще больше с учетом планируемого контрнаступления Украины. Об этом сообщает The Washington Post.

При таком сценарии, согласно недавним официальным оценкам, о которых Запад готовится сообщить, общее число потерь с начала войны — погибших и раненых с обеих сторон — может превысить 360 тысяч человек.

Такие оценки звучат на фоне расширяющегося арсенала поставок вооружений Киеву, которые наносят колоссальные потери российской армии. Хотя в частных беседах официальные лица США признают, что контрнаступление Украины, вероятно, позволит вернуть лишь "скромные территории", а кровопролитная война будет продолжаться и в 2024 году, и нет предпосылок к тому, что одной из сторон удастся добиться победы.

На текущей неделе в Вашингтоне обратили внимание на значительные потери российских войск. Только с декабря прошлого года 20 тысяч россиян были убиты в боестолкновениях в Украине. Еще 80 тысяч военнослужащих получили ранения.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил во вторник, 2 мая, что что Россия потеряла, возможно, 200 или 250 тыс. человек убитыми и ранеными. Глава Кремля Владимир Путин попытался заменить их волнами резервистов, плохо обученными, плохо экипированными и обеспеченными.

О потерях же Украины представление можно составить по информационным утечкам. В опубликованных в конце февраля секретных документах американской разведки речь шла о том, что за год войны погибли около 35-42 тыс. российских солдат, 15-17 тысяч. украинских.

Напомним, что, по словам военного аналитика Роба Ли, российские войска понесли значительные потери за время зимнего наступления.

Согласно данным из отчета ISW за 1 мая, Россия вынуждена перебрасывать в Украину нерегулярные силы на фоне колоссальных потерь. Так, в Бахмуте теперь воюют снайперы из контртеррористического подразделения РФ.