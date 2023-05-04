"Вагнеровцы" в Бахмуте готовятся к "адскому" штурму ВСУ, а в рядах ВС РФ хаос, — соцсети

В российских пабликах сообщают о провалах с мотивацией в рядах ВС РФ, "печали" в разведке, о безумных потерях и о предстоящем контрнаступлении ВСУ, которое может стать катастрофическим для России.

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В Бахмуте командование ЧВК "Вагнер" запланировало "положить" всех зэков и добровольцев. Об этом сообщают в российском телеграм-канале ВЧК-ОГПУ.

"На Бахмуте пока тратят штурмовиков — кроме зеков, там хватает разных добровольцев. Тех, кто просто по дуракам записался и кто не очень интересен, быстренько ставят в строй и бросают в штурмы — ни они, ни зеки не нужны. Пригожин негласно сказал максимально эффективно использовать их, но уже не выпускать. Потери где-то под сотню в день, будут их тратить, пока не закончатся все", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "ветеранов" пока придерживают, и их главная задача сейчас — перетаскивать и хранить старые запасы стрелкового оружия, хранившегося под Соледаром и Бахмутом.

"Контрнаступление ВСУ по всем приметам может стать адским. У российских войск в управлении хаос, с поставкой беда, с людьми катастрофа, с мотивацией — провал, с разведкой — печаль, с перспективами — все в хлам", — пишут в ВЧК-ОГПУ.

Здесь добавляют, что последствия украинского контрнаступления могут стать очень серьезными для ВС РФ и предполагают потери. "нельзя сравнить даже со всеми потерями за время войны".

В возведении Генштаба ВСУ по состоянию на утро 4 мая сообщалось, что российские кафиры и дальше сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, а самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Северное и Южное, а также Нью-Йорк.

Напомним, что основатель ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин проинформировал, что ВСУ уже начали контрнаступление. К такому выводу он пришел из-за увеличения украинской авиации в небе и высокой активности по периметру российского фронта.

28 апреля Пригожин заявил, что ВСУ фактически уничтожили ПВК "Вагнер" и за короткий промежуток времени группировка перестанет существовать.

14 апреля Евгений Пригожин заявил, что Украина уже собрала около 200 тысяч подготовленных бойцов для контрнаступления.