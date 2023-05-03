"Уже все пошло": Пригожин заявил о начале контрнаступления ВСУ

Основатель ЧВК "Вагнер" высказался о "ситуации с поездами и беспилотниками", заявив, что "враг активизировался за пределами исторических границ Украины".

Related video

Российский предприниматель и основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин считает, что Вооруженные силы Украины уже начали контрнаступление. Об этом стало известно из аудиосообщения, опубликованного его пресс-службой.

"Я считаю, что наступление украинской армии уже, собственно говоря, началось. Мы видим высокую активность вражеской авиации, высокую активность по периметру и внутри нашего фронта", — сказал Пригожин.

Как отмечает, Евгений Пригожин, россияне контролируют фронт внутри, однако по периметру положение ВС РФ оставляет желать лучшего. Он также упомянул о флангах российской армии, заявив, что "промолчит из вежливости".

Кроме того, предприниматель высказался о "ситуации с поездами и беспилотниками". Он утверждает, что "враг активизировался за пределами исторических границ Украины".

"Поэтому я считаю, что уже все пошло. Когда это перейдет в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время. Возможно, в ближайшие дни", — заключил Пригожин.

Напомним, что Евгений Пригожин поставил ультиматум министру обороны России Сергею Шойгу. Он пригрозил, что если ЧВК "Вагнер" не получат боеприпасов до 28 апреля, то будет распоряжение отступать из Бахмута.

Согласно заявлению Евгения Пригожина от 28 апреля, Силы обороны Украины фактически уничтожили ЧВК "Вагнер". По его словам, через короткий промежуток времени группировка перестанет существовать.

Еще мы писали о том, что 14 апреля Евгений Пригожин заявил, что Украина уже собрала около 200 тысяч подготовленных бойцов для контрнаступления, вооружения и боеприпасов тоже достаточно. По его мнению, Запад тормозит контрнаступление ВСУ, что позволяет ВС РФ подготовиться к нему.