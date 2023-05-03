"Вже все пішло": Пригожин заявив про початок контрнаступу ЗСУ

Засновник ПВК "Вагнер" висловився про "ситуацію з потягами та безпілотниками", заявивши, що "ворог активізувався за межами історичних кордонів України".

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Російський підприємець та засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин вважає, що Збройні сили України вже розпочали контрнаступ. Про це стало відомо з аудіоповідомлення, опублікованого його пресслужбою.

"Я вважаю, що наступ української армії вже, власне, почався. Ми бачимо високу активність ворожої авіації, високу активність по периметру і всередині нашого фронту", — сказав Пригожин.

Як зазначає, Євген Пригожин, росіяни контролюють фронт усередині, проте по периметру положення ЗС РФ залишає бажати кращого. Він також згадав про фланги російської армії, заявивши, що "промовчить із ввічливості".

Крім того, підприємець висловився про "ситуацію з потягами та безпілотниками". Він стверджує, що "ворог активізувався за межами історичних кордонів України".

"Тому я вважаю, що вже все пішло. Коли це перейде в активну фазу? Думаю, що найближчим часом. Можливо, найближчими днями", — підсумував Пригожин.

Нагадаємо, що Євген Пригожин поставив ультиматум міністру оборони Росії Сергію Шойгу. Він пригрозив, що якщо ПВК "Вагнер" не отримають боєприпасів до 28 квітня, то розпорядження буде відступати з Бахмута.

За заявою Євгена Пригожина від 28 квітня, Сили оборони України фактично знищили ПВК "Вагнер". За його словами, через короткий проміжок часу угруповання перестане існувати.

Ще ми писали про те, що 14 квітня Євген Пригожин заявив, що Україна вже зібрала близько 200 тисяч підготовлених бійців для контрнаступу, озброєння та боєприпасів також достатньо. На його думку, Захід гальмує контрнаступ ЗСУ, що дозволяє ЗС РФ підготуватися до нього.