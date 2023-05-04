Турецкий Rocketsan готовится к серийному производству противотанковых ракет UMTAS-GM (фото)

Дальность полета боеприпаса составляет 8 км. При этом носителем может быть не только наземная техника, но и вертолеты, в частности новейший ATAK 2.

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Турецкая компания Rocketsan начинает производство новой ракеты UMTAS-GM для борьбы с танками. Об этом сообщает Army Recognition.

Генеральный директор турецкого предприятия Мурат Икинчи заявил, что до конца 2023 года планируется начать серийное производство ракет. UMTAS-GM – это противотанковая система большой дальности – боевая система будущего. Радиус действия ПТРК – 8 км, а максимальная высота поражения цели – 4 км. Противотанковую ракету планируют устанавливать на наземную технику, беспилотники и вертолеты, в том числе на новейший ATAK 2.

UMTAS-GM можно запускать из наземной техники

Ракета оснащена двухрежимной головкой самонаведения: инерциальная навигационная система и глобальная система позиционирования (GPS), позволяющая поражать как недвижимые, так и движимые цели в любое время суток. Боевая часть способна пробивать броню до 1200 мм. Тандемная боевая часть состоит из двух ступеней: первая пробивает броню, а вторая детонирует внутри цели, чтобы нанести максимальный урон.

UMTAS-GM имеет длину 1,9 метра, калибр – 160 мм и вес 47 км. Максимальную скорость ракета развивает менее чем за 30 секунд полета. В настоящее время ракета проходит испытание, чтобы до конца 2023 года выйти на готовность начать серийное производство.

Напомним, 28 апреля на вооружении российских войск заметили иранские ПТРК Dehlaviyeh, являющийся копией российского "Корнета".

2 мая турецкий истребитель 5-го поколения получил официальное название Kaan. В ближайшие годы планируется завершить испытание боевого самолета.